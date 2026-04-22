Fredi Beleri i përgjigjet Ramës: “Po bën padrejtësi të dytë duke më krahasuar me Veliajn”

Eurodeputeti Fredi Beleri ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në Forumin Ekonomik të Delfit, ku ky i fundit iu referua çështjes së tij dhe situatës së kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj.
Në një intervistë për Euronews Albania, Beleri e cilësoi të padrejtë krahasimin mes tij dhe Veliajt, duke theksuar se rastet janë krejtësisht të ndryshme për nga natyra e akuzave.
Sipas tij, ndërsa ai është përballur me një akuzë që, siç thotë, lidhej me një shumë prej 360 eurosh, ndaj Veliajt rëndojnë akuza për shuma shumë më të mëdha financiare.
“Zoti Rama po bën një padrejtësi të dytë duke më krahasuar me kryebashkiakë të Partisë Socialiste. Unë akuzohesha për 360 euro dhe kam qëndruar 16 muaj në burg, ndërsa të tjerët akuzohen për qindra mijëra euro,” u shpreh Beleri.
Ai theksoi gjithashtu se nuk harron çështjen e zgjedhjeve në Himarë, duke deklaruar se vota e qytetarëve nuk është respektuar dhe se kjo ka ndikuar në zhvillimet politike që pasuan në karrierën e tij.
Beleri, aktualisht eurodeputet, u shpreh krenar për mbështetjen që ka marrë në Greqi, duke thënë se është votuar nga rreth 250 mijë qytetarë grekë. Gjatë intervistës, ai komentoi edhe reformën në drejtësi në Shqipëri, duke e kritikuar ashpër dhe duke pretenduar se sistemi aktual gjyqësor po përdoret për të mbajtur persona në paraburgim për një kohë të gjatë.
“Jemi vendi i vetëm ku rreth 60% e të burgosurve janë në paraburgim. Kjo nuk është demokraci,” tha ai.
Beleri akuzoi gjithashtu qeverinë për ndikim në sistemin e drejtësisë, ndërsa shtoi se Shqipëria, sipas tij, po përballet me probleme serioze në funksionimin e shtetit të së drejtës.
Duke komentuar situatën politike, ai përdori një metaforë duke e krahasuar kryeministrin Rama me “luanin”, duke nënkuptuar dominimin e tij në skenën politike.
“Kur luani është fqinj, gjithmonë ekziston rreziku të të sulmojë. Sot luani është zoti Rama,” u shpreh Beleri.
