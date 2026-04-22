Helm për minjtë në ushqimin për foshnje, çfarë dihet deri më tani?

Deri më tani, ushqimi për fëmijë Hipp është gjetur i kontaminuar me helm për minjtë në tre vende. Bëhet fjalë për shantazh. Ky nuk është rasti i parë i tillë. Çfarë dihet deri më tani dhe cilat janë përvojat?
“Hipp është viktimë e shantazhit” – kështu fillon njoftimi për shtyp i një prej prodhuesve më të mëdhenj gjerman të ushqimit për fëmijë. Gjatë fundjavës, në Austri, Republikën e Çekisë dhe Sllovaki u shfaqën kavanoza, përmbajtja e të cilave ishte e kontaminuar me helm për minj. Agjencia shtetërore e sigurisë ushqimore e Austrisë AGES ka lëshuar një paralajmërim, ndërsa rrjeti i supermarketeve SPAR ka filluar një tërheqje të produktit. Policia po kërkon intensivisht autorin. Çfarë dihet në rastin aktual?
Policia kriminale në Ingolstadt njoftoi të hënën, pas hulumtimit nga DW, se po zhvillohet një hetim kundër një personi të panjohur për “dyshim për tentativë shantazhi”. Ky departament policie është përgjegjës sepse selia e Hipp ndodhet në qytetin juglindor gjerman Pfaffenhofen an der Ilm. Policia raporton për pesë kavanoza të sekuestruara në tre vende.
Kavanozi i parë u shfaq pranë Eisenstadt në Gradisce, provinca federale më lindore e Austrisë. Analizat e para laboratorike treguan se kavanozi 190 gramësh me karota dhe patate ishte helmuar me helm për minjtë. Kërkimi për kavanozin e dytë të dyshuar të helmuar është ende duke vazhduar. Dy kavanoza të tjerë të kontaminuar u zbuluan në një supermarket në qytetin çek të Brnos.
Zyra e prokurorit të shtetit atje, sipas mediave lokale, tha se të dy kavanozat ishin shënuar me një ngjitëse të bardhë me një rreth të kuq, siç e përshkroi autori i dyshuar në një email. Një përcaktim i tillë thuhet në njoftimin për shtyp të AGES. Kavanoza të kontaminuar u gjetën gjithashtu në qytetin Dunajská Streda në jug të Sllovakisë.
Si t’i dalloni kavanozat e helmuar?
Të gjitha kavanozat kishin të përbashkët se kapakët ishin të dëmtuar dhe se “plop” karakteristik nuk dëgjohej më kur hapeshin. Ushqimi për foshnje, si shumë ushqime të tjera, mbushet i nxehtë në kavanoza dhe mbyllet me një kapak me vidë, duke krijuar kështu një presion gjatë ftohjes. Një tingull “plop” gjatë hapjes konfirmon se kavanozi nuk është hapur që nga mbushja. Sipas kompanisë Hipp, bëhet fjalë për “manipulime të jashtme kriminale” që duhet të kenë ndodhur jashtë rrethit të fabrikës.
Policia kriminale në Ingolstadt këshillon t’i kushtohet vëmendje tingullit të njohur gjatë hapjes, të nuhatet përmbajtja e kavanozit dhe të informohet policia lokale në rast të ndonjë parregullsie, si dhe të mos u jepet kurrë ushqim të dyshuar fëmijëve. Rekomandime të ngjashme janë dhënë nga prodhuesi.
Rastet e mëparshme
Në një nga rastet më të famshme, autori i krimit ishte një oficer policie nga policia kriminale britanike e Scotland Yard: Rodney Whitchelo bleu ushqim për fëmijë në vitet 1988 dhe 1989, e kontaminoi atë me kimikate ose brisk rroje dhe më pas i ktheu kavanozët në raftet e dyqaneve. Ai kërkoi katër milionë paund nga prodhuesi, ndërsa në vitin 1990 u dënua me 17 vjet burg. Kjo dhe raste të tjera në vitet 1980 çuan përfundimisht në futjen e elementëve të fiksimit “plop” që janë më të sigurt kundër përpjekjeve të manipulimit.
Në vitin 2017, disa kavanoza me ushqim për fëmijë të kontaminuar me antifriz u shfaqën në Friedrichshafen në Gjermaninëjugperëndimore – gjithmonë në një dozë potencialisht vdekjeprurëse. Autori i krimit më pas u përpoq të shantazhonte një rrjet supermarketesh për rreth dymbëdhjetë milionë euro. Pas disa procedurave gjyqësore, ai aktualisht po vuan një dënim me burg prej dhjetë vjetë e gjashtë muaj.
Në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2018, një kriminel u përpoq të zhvaste 1.4 milion £ në bitcoin. Përpara kësaj, ai kontaminoi disa kavanoza me pjesë metalike dhe kërcënoi të kontaminonte të tjerë, ndër tjerash edhe me salmonelë. Videot nga supermarketi më pas çuan te autorët e krimit. Në vjeshtën e vitit 2020, ai u dënua me 14 vjet burg, nga të cilat tre vjet erdhën nga një vepër tjetër penale.
Një burrë u arrestua në Poloni verën e kaluar nën dyshimin se u kishte bërë shantazh njerëzve me kërcënime helmimi. Ende nuk ka pasur vendim për këtë rast dhe mallrat e kontaminuara nuk janë zbuluar.
Profil i lartë i helmimeve
Shumica e njerëzve e perceptojnë rrezikimin e foshnjave të pambrojtura si veçanërisht të neveritshme – dhe kërkojnë vëmendje maksimale. Kësaj duhet shtuar fakti që ushqimi për foshnje shitet në dyqane të panumërta, gjë që u ofron kriminelëve shumë pika të mundshme aksesi.
Në përgjithësi, ushqimi për foshnje është ende subjekt i kontrolleve relativisht të rrepta dhe të shpeshta, përveç standardeve tashmë të larta të sigurisë, me qëllim minimizimin e rreziqeve. Prodhuesit kufizojnë aksesin në fabrikat e tyre dhe, përveç paketimit të papërshkueshëm nga uji të përmendur më sipër, përdorin numra serie në mënyrë që produktet individuale të mund të tërhiqen. Disa shitës me pakicë po rrisin më tej sigurinë duke instaluar kamera video – duke i parandaluar kriminelët që, si në vitin 2018 në Mbretërinë e Bashkuar, të kthejnë kavanozët e kontaminuar në raftet pa u vënë re./DW
