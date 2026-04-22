Briken Calja shpallet kampion i Europës në stilin e shtytjes
Transmetuar më 22-04-2026, 20:15

Peshëngritësi shqiptar Briken Calja ka shkëlqyer në Kampionatin Europian të Peshëngritjes, duke fituar medaljen e artë në stilin e shtytjes dhe duke konfirmuar edhe një herë nivelin e tij mes më të mirëve në Europë.

Në garën e zhvilluar në Gjeorgji, Calja fillimisht nuk arriti të realizojë provën me 185 kg, por më pas u rikuperua në mënyrë të shkëlqyer, duke ngritur 187 kg në provën pasuese, rezultat që i siguroi medaljen e artë në këtë disiplinë.

Në stilin e shkëputjes, sportisti shqiptar u rendit në vendin e katërt me 153 kg, ndërsa në dygarësh regjistroi 340 kg, rezultat që i solli edhe medaljen e argjendtë.

Me këtë paraqitje, Briken Calja i shton një tjetër sukses të rëndësishëm karrierës së tij në arenën ndërkombëtare.

