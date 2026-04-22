Përplasje mes një makine dhe motori në aksin Lushnje-Fier, drejtuesi rëndë në spital

Rreth orës 18:25, në aksin rrugor Lushnjë–Fier, është regjistruar një aksident rrugor mes një automjeti dhe një motomjeti.
Sipas informacionit paraprak, shtetasi Zabit Hoxha, 50 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, është përplasur me një motomjet që drejtohej nga Anxhelo Tare, 28 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motomjetit, Anxhelo Tare, ka mbetur i plagosur dhe është transportuar menjëherë në spital, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore, nën kujdesin e mjekëve.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
