Përplasje mes një makine dhe motori në aksin Lushnje-Fier, drejtuesi rëndë në spital
Transmetuar më 22-04-2026, 19:16

Rreth orës 18:25, në aksin rrugor Lushnjë–Fier, është regjistruar një aksident rrugor mes një automjeti dhe një motomjeti.

Sipas informacionit paraprak, shtetasi Zabit Hoxha, 50 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, është përplasur me një motomjet që drejtohej nga Anxhelo Tare, 28 vjeç.

Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motomjetit, Anxhelo Tare, ka mbetur i plagosur dhe është transportuar menjëherë në spital, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore, nën kujdesin e mjekëve.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

