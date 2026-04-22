Lufta në Lindjen e Mesme, ish agjenti i CIA-s: Izraelitët po investojnë në Shqipëri, Greqi dhe Qipro

GREQI – Ish-agjenti i CIA-s, John Kiriakou, ka deklaruar se qytetarë izraelitë po blejnë në masë pasuri të paluajtshme në Shqipëri, Greqi dhe Qipro, si një masë paraprake në rast përkeqësimi të situatës në Lindjen e Mesme.
Gjatë një interviste për mediat, ai theksoi se kjo prirje nuk lidhet vetëm me investime ekonomike, por me krijimin e një “strehë të sigurt” për emergjenca të mundshme.
“Në pesë vitet e fundit, izraelitët kanë qenë blerësit kryesorë ndërkombëtarë të pasurive të paluajtshme në Greqi,” u shpreh Kiriakou.
Sipas tij, fenomeni është veçanërisht i dukshëm në Greqi dhe Qipro, ku përveç blerjeve të pronave, po zhvillohen edhe struktura që synojnë të mbështesin komunitetet izraelite në rast zhvendosjeje.
Kiriakou paralajmëroi se rritja e kërkesës nga investitorët e huaj po ndikon në rritjen e çmimeve, duke e bërë më të vështirë për vendasit në Shqipëri, Greqi dhe Qipro të blejnë prona.
Ai shtoi se këto zhvillime lidhen drejtpërdrejt me pasiguritë që vijnë nga konflikti në Lindjen e Mesme, duke nxitur plane alternative për zhvendosje në rajonin e Mesdheut.
