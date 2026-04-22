Mali i Zi një hap larg BE/ Ambasadorët miratojnë grupin e punës për traktatin e pranimit

MALI I ZI- Ambasadorët e shteteve anëtare të BE-së miratuan sot krijimin e një grupi pune për të hartuar Traktatin e Anëtarësimit me Malin e Zi, raportoi Radiotelevizioni i Malit të Zi (RTCG). Informacioni u konfirmua nga Presidenca Qipriote e Këshillit të BE-së. Në deklaratën e sotme të lëshuar nga Ministria e Çështjeve Evropiane, Ministrja Maida Gorčević tha se ky është një moment historik dhe hapi i fundit drejt anëtarësimit të plotë të Malit të Zi në BE.
“Sot, ambasadorët e Komitetit të Përfaqësuesve të Përhershëm (COREPER) miratuan krijimin e një grupi pune ad hoc për të përgatitur Traktatin e Pranimit të Malit të Zi. Presidenca qipriote ka punuar shumë për të siguruar që grupi i punës të ngrihet sa më shpejt të jetë e mundur, veçanërisht duke pasur parasysh punën e gjatë teknike që duhet të përfundojë përpara se të fillojë hartimi aktual i Traktatit të Pranimit. Jemi të bindur se kjo do të dërgojë një mesazh të qartë se pranimi është i arritshëm për partnerët nga vendet e zgjerimit”, tha një zëdhënës i Presidencës qipriote.
Lajmin se marrëveshja e pranimit të Malit të Zi do të jetë e para që do të përfshijë mekanizma të rinj mbrojtës, u deklaroi së fundmi nga Komisionerja Evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, para Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian (AFET), raporton RTCG.
“Klauzolat mbrojtëse nuk janë asgjë e re, por kjo do të jetë e re. Dhe kjo tani lidhet me rishikimet e politikave para zgjerimit. BE-ja duhet të përgatitet institucionalisht, politikisht dhe financiarisht”, tha Kos.
Traktati i Anëtarësimit përgatitet teknikisht paralelisht me fazën përfundimtare të procesit të negociatave, por finalizohet vetëm pasi të jenë mbyllur të gjithë kapitujt negociues. Një rëndësi e veçantë reflektohet edhe në faktin se ky do të jetë Traktati i parë i Anëtarësimit pas 13 vitesh që nga zgjerimi i fundit, duke e bërë atë një traktat të gjeneratës së re dhe një model të mundshëm për zgjerimet e ardhshme, përfundon deklarata. Mali i Zi deri më tani ka mbyllur 14 nga 33 kapitujt negociues me BE-në.
