Përplasen dy automjete në Laç, tre të plagosur rëndë

LAÇ – Një aksident i rëndë është regjistruar pak çaste më parë në Laç, pranë spitalit të qytetit, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.
Si pasojë e përplasjes, tre persona kanë mbetur të plagosur rëndë dhe janë transportuar menjëherë drejt spitalit për të marrë ndihmë mjekësore.
Sipas burimeve paraprake, gjendja e tyre paraqitet kritike, ndërsa në vendngjarje ndodhet grupi hetimor që po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
Kurbin/Informacion paraprak
Rreth orës 17:00, në qytetin e Laçit, një automjet me drejtues shtetasin B. N. është përplasur me një automjet tjetër me drejtues shtetasin A. P.
Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit, shtetasi A. P., dhe dy pasagjerët që ndodheshin me të janë dërguar në Spitalin e Traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore më të specializuar. Paraprakisht, ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
