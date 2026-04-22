‘Mos më prekni’! Qytetarja tenton vetëd’jegien në Tiranë, ndërhyn Policia

TIRANË – Një ngjarje e rëndë është parandaluar pasditen e sotme në Tiranë, ku një qytetare ka tentuar të vetëdigjet pranë Prokurorisë.
Sipas pamjeve të publikuara në rrjet, gruaja dëgjohet duke paralajmëruar efektivët: “Mos më prekni me dorë, do të digjem”, ndërsa këta të fundit i janë afruar për ta qetësuar dhe për të vënë situatën nën kontroll.
Gjatë momentit të tensionuar, qytetarja ka pretenduar se është përballur me probleme me Policinë e Kamzës, duke u shprehur: “Nuk më latë të bëj hajër në shtëpinë time, Policia e Kamzës tallet me mua”. Ndërhyrja e menjëhershme e efektivëve ka bërë të mundur shmangien e një ngjarjeje tragjike, ndërsa deri tani nuk ka një reagim zyrtar nga autoritetet.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
