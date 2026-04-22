Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pronar i një qendre bastesh/ Plagoset një 40-vjeçar shqiptar në Itali
Transmetuar më 22-04-2026, 16:38

ITALI – Një 40-vjeçar shqiptar, Alban Hekurani, është plagosur me armë zjarri mbrëmjen e 21 prillit në Velletri, në periferi të Romë.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:00 në via Mariano Colagrossi, ku 40-vjeçari, pronar i një qendre bastesh, është qëlluar nga pas nga persona ende të paidentifikuar, teksa po shkonte drejt banesës së tij pasi kishte parkuar automjetin.

Pas sulmit, ai është transportuar me urgjencë nga shërbimi ARES 118 drejt Policlinico Tor Vergata, ku ndodhet në gjendje të rëndë.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e rendit, të cilat kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave. Autoritetet nuk përjashtojnë asnjë pistë, përfshirë edhe mundësinë e një tentative grabitjeje që ka përfunduar me plagosje.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...