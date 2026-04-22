Sali Berisha: Pas kësaj mbledhjeje nisim përgatitjet për protestën e radhës, data do të shpallet shumë shpejt
Transmetuar më 22-04-2026, 16:36

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se opozita do të nisë menjëherë përgatitjet për protestën e ardhshme, duke bërë të ditur se data do të shpallet në ditët në vijim.

Gjatë fjalës në mbledhjen e Grupit Parlamentar, ai theksoi se mobilizimi qytetar është i domosdoshëm në kushtet aktuale, ndërsa bëri thirrje për reagim më të fortë nga opozita dhe qytetarët.

“Pas kësaj mbledhjeje fillojmë menjëherë përgatitjet për protestën e ardhshme, datën e së cilës do ta shpallim shumë shpejt,” u shpreh Berisha.

Ai shtoi se situata politike në vend kërkon qëndresë më të madhe, ndërsa akuzoi kryeministrin Edi Rama për veprime antikushtetuese dhe pengim të proceseve demokratike.

Berisha theksoi gjithashtu se opozita mbetet e angazhuar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar se ky proces duhet të bazohet në meritë dhe standarde, e jo në praktika korruptive.

