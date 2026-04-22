Në ndjekje të stinës: si një udhëtim tre mujor riformësoi eksperiencat në Shqipëri

Çdo stinë ka ritmin e saj.
Dimri e ngadalëson gjithçka. Pranvera e rikthen në jetë.
Mes këtyre dy momenteve ndodh diçka interesante një tranzicion që shpesh kalon pa u vënë re.
Gjatë tre muajve të fundit, një seri eksperiencash të organizuara në të gjithë Shqipërinë nga IQOS për komunitetin e duhanpirësve të rritur, e ktheu këtë tranzicion në diçka të prekshme.
Përmes një projekti që udhëtoi në gjashtë qytete, pjesëmarrësit u ftuan të bëheshin pjesë e një përvoje me dy faza: një sfidë shpejtësie, e ndjekur nga një eksplorim offroad.
Vetë struktura e eksperiencës pasqyronte idenë e kontrastit.
Nga një ambient i kontrolluar dhe i shpejtë, në hapësira të hapura dhe terrene të paparashikueshme, pjesëmarrësit u nxitën të ndryshonin perspektivë.
Udhëtimet offroad të ditës së dytë u bënë thelbi i këtij transformimi.
Pjesëmarrësit lëvizën përmes peizazheve që ndryshonin gradualisht, duke përjetuar kalimin nga dimri në pranverë jo si spektatorë, por si pjesë e lëvizjes.
Kjo është ajo që e bëri eksperiencën të rezonojë.
Nuk ishte thjesht një aktivitet, por një narrativë.
Një histori mbi lëvizjen, ndryshimin dhe hapësirat në mes.
Në një botë që shpesh dominohet nga rutina, këto momente ofruan diçka ndryshe: një pauzë që nuk ishte statike, por aktive.
Një mënyrë për t’u rilidhur si me ambientin, ashtu edhe me vetë eksperiencën.
