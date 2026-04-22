Fenomenale! Enkileda Carja thyen rekordin evropian për të rinj në peshëngritje!
Transmetuar më 22-04-2026, 15:30

Në Kampionatin Evropian të Peshëngritjes që po zhvillohet në Batumi të Gjeorgjisë, Enkileda Carja ka thyer rekordin evropian për të rinj në stilin e shkëputjes, duke ngritur plot 103 kilogramë. Sportistja e Shqipërisë ka ngritur lart emrin e vendit dhe synon rekorde të reja.

“Një arritje e jashtëzakonshme që dëshmon përkushtimin, forcën dhe nivelin e lartë të peshëngritjes shqiptare në arenën ndërkombëtare. Enkileda vazhdon të na bëjë krenarë dhe të vendosë Shqipërinë në hartën e suksesit evropian”, shkruan Federata Shqiptare e Peshëngritjes.

18-vjeçarja nga Elbasani u dekorua në këtë aktivitet me titullin “Ylli në Ngritje i Europës 2025” nga Federata Europiane e Peshëngritjes, një çmim që konfirmon talentin, përkushtimin dhe të ardhmen e ndritur të saj në këtë sport.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

