Fenomenale! Enkileda Carja thyen rekordin evropian për të rinj në peshëngritje!

Në Kampionatin Evropian të Peshëngritjes që po zhvillohet në Batumi të Gjeorgjisë, Enkileda Carja ka thyer rekordin evropian për të rinj në stilin e shkëputjes, duke ngritur plot 103 kilogramë. Sportistja e Shqipërisë ka ngritur lart emrin e vendit dhe synon rekorde të reja.
“Një arritje e jashtëzakonshme që dëshmon përkushtimin, forcën dhe nivelin e lartë të peshëngritjes shqiptare në arenën ndërkombëtare. Enkileda vazhdon të na bëjë krenarë dhe të vendosë Shqipërinë në hartën e suksesit evropian”, shkruan Federata Shqiptare e Peshëngritjes.
18-vjeçarja nga Elbasani u dekorua në këtë aktivitet me titullin “Ylli në Ngritje i Europës 2025” nga Federata Europiane e Peshëngritjes, një çmim që konfirmon talentin, përkushtimin dhe të ardhmen e ndritur të saj në këtë sport.
