Sali Berisha: Të përgatitemi për ‘kryengritjen më të fuqishme’ në Shqipëri
Transmetuar më 22-04-2026, 14:51

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se vendi ndodhet në një moment vendimtar, duke theksuar se reagimi qytetar përmes protestave është i domosdoshëm.

Gjatë fjalës në mbledhjen e Grupit Parlamentar, ai u shpreh se mbrojtja e dinjitetit dhe e vlerave demokratike kërkon angazhim dhe qëndresë, ndërsa e cilësoi protestën si rrugën kryesore për përballimin e situatës politike.

Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për shkelje të ligjit dhe ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, duke shtuar se qeveria është vendosur mbi institucionet.

Ai bëri thirrje për mobilizim qytetar, duke deklaruar se protesta mbetet mjeti kryesor për të kundërshtuar situatën aktuale.

“Duhet të përgatitemi për kryengritjen e radhës më të fuqishme që ka njohur Shqipëria,” u shpreh Berisha.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

