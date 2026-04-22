Riaktivizohet zjarri në landfillin e Bushatit, vijon ndërhyrja e zjarrfikësve

Zjarri në Landfilli i Bushatit është riaktivizuar sërish, pavarësisht reshjeve të shiut që ranë në zonë dhe krijuan përshtypjen se flakët ishin shuar.
Sipas raportimeve nga terreni, vatra e zjarrit është rishfaqur gjatë mbrëmjes së kaluar, duke bërë të nevojshme vijimin e ndërhyrjes nga shërbimi zjarrfikës dhe mjetet e tonazhit të rëndë.
Ekipet në terren po punojnë për izolimin e flakëve, ku zjarrfikësit po hedhin ujë, ndërsa mjetet e rënda po përdoren për mbulimin e zonës me dhe për të kufizuar përhapjen e zjarrit.
Zjarri në landfill raportohet se ka nisur që më 19 prill dhe ende nuk është vënë plotësisht nën kontroll.
