Riaktivizohet zjarri në landfillin e Bushatit, vijon ndërhyrja e zjarrfikësve
Transmetuar më 22-04-2026, 13:29

Zjarri në Landfilli i Bushatit është riaktivizuar sërish, pavarësisht reshjeve të shiut që ranë në zonë dhe krijuan përshtypjen se flakët ishin shuar.

Sipas raportimeve nga terreni, vatra e zjarrit është rishfaqur gjatë mbrëmjes së kaluar, duke bërë të nevojshme vijimin e ndërhyrjes nga shërbimi zjarrfikës dhe mjetet e tonazhit të rëndë.

Ekipet në terren po punojnë për izolimin e flakëve, ku zjarrfikësit po hedhin ujë, ndërsa mjetet e rënda po përdoren për mbulimin e zonës me dhe për të kufizuar përhapjen e zjarrit.

Zjarri në landfill raportohet se ka nisur që më 19 prill dhe ende nuk është vënë plotësisht nën kontroll.

