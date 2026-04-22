Probleme teknike në palën greke, radhë të gjata në Kakavijë

Probleme teknike në sistemin e kontrollit kufitar nga pala greke kanë shkaktuar radhë të gjata automjetesh në pikën e kalimit kufitar Kakavijë.
Sipas burimeve nga terreni, sistemi ka qenë jashtë funksionit për rreth dy orë, duke ngadalësuar ndjeshëm procedurat e përpunimit të udhëtarëve dhe mjeteve që kalojnë mes Shqipëri dhe Greqi.
Si pasojë, dhjetëra automjete janë grumbulluar në të dy anët e kufirit, ndërsa udhëtarët po përballen me vonesa të konsiderueshme në lëvizje.
Autoritetet pritet të rikthejnë funksionimin normal të sistemit, ndërsa situata mbetet në monitorim.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd