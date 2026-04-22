Probleme teknike në palën greke, radhë të gjata në Kakavijë
Transmetuar më 22-04-2026, 13:16

Probleme teknike në sistemin e kontrollit kufitar nga pala greke kanë shkaktuar radhë të gjata automjetesh në pikën e kalimit kufitar Kakavijë.

Sipas burimeve nga terreni, sistemi ka qenë jashtë funksionit për rreth dy orë, duke ngadalësuar ndjeshëm procedurat e përpunimit të udhëtarëve dhe mjeteve që kalojnë mes Shqipëri dhe Greqi.

Si pasojë, dhjetëra automjete janë grumbulluar në të dy anët e kufirit, ndërsa udhëtarët po përballen me vonesa të konsiderueshme në lëvizje.

Autoritetet pritet të rikthejnë funksionimin normal të sistemit, ndërsa situata mbetet në monitorim.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

