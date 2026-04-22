‘Hajde në gjyq ose do gjykohesh në mungesë!’ GJKKO ‘ultimatum’ kryebashkiakes së Roskovecit

Gjykata e Posaçme shtyn për më 7 maj seancën gjyqësore ndaj kryebashkiakes së Roskovecit, Majlinda Bufi, seancë të cilën, nëse ajo apo avokatët mungojnë, gjyqi do vijojë në mungesë.
“Ultimatumi” i gjykatës u dha, për shkak të mungesës së përsëritur në gjyq të avokatëve dhe të vetë të pandehurës.
Pasi caktoi gjobë nga 10 mijë lekë ndaj dy avokatëve, gjyqtarja Irena Gjoka pohoi se do të njoftohet e pandehura Bufi, se nëse në seancën e radhës nuk paraqitet e pandehura ose avokatët, gjyqi do të vijojë në mungesë.
Procesi ndaj zyrtares vendore të akuzuar për “përdorim të funksioneve publike për veprimtari zgjedhore”, ndodhet në fazën e konkluzioneve të mbrojtjes.
Më herët, SPAK ka kërkuar deklarimin e fajshëm të saj, dënimin me 1 vit e 6 muaj burg, dënim që u ul në 1 vit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Në përfundim, SPAK kërkoi pezullim të dënimit me burg dhe lënie të Bufit në shërbim prove për 2 vjet.
Më 14 nëntor 2025, kryetarja e Bashkisë së Roskovecit, Majlinda Bufi, është marrë e pandehur nga SPAK. Ajo akuzohet për veprën penale “Përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike”, parashikuar nga neni 328/a/3.
Gjatë viteve të fundit, ndaj Bufit janë depozituar tre kallëzime në SPAK, dhe të paktën dy herë ajo është paraqitur për të dhënë deklarime.
Sipas kallëzimeve, kryebashkiakja ka ushtruar qëllimisht dhe vetë gjatë fushatës për zgjedhjet lokale shkelje të rënda ndaj punonjësve të administratës publike, me qëllim që të pengojnë ato të ushtrojnë të drejtën e votës në mënyrë të lirë, duke përdorur kërcënime, presione dhe shantazhe.
Gjithashtu, PD Roskovec ka depozituar një kallëzim tjetër penal në SPAK ndaj saj, duke e akuzuar për keqpërdorim të tenderave.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
