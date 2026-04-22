‘Më falni, protokolli im nuk më njoftoi…’, Rama në siklet për veshjen e tij përballë Mitsotakis

“Më falni, protokolli im nuk më njoftoi…” – Rama vihet në siklet për veshjen e tij përballë kryeministrit grek Mitsotakis
Një moment i pazakontë është regjistruar gjatë takimit në Athinë mes Kryeministrit Edi Rama dhe homologut grek Kyriakos Mitsotakis, ku vëmendjen nuk e morën vetëm diskutimet politike, por edhe një koment i vetë Ramës për veshjen e tij.
Gjatë fjalës së tij, Rama kërkoi ndjesë për paraqitjen joformale, duke theksuar se nuk e kishte pritur një pritje kaq zyrtare.
“Ju kërkoj ndjesë që nuk jam veshur aq zyrtarisht sa ju, pasi nuk e prisja një pritje të tillë. Shpresoj që mediat greke të mos e interpretojnë ndryshe, por vetëm si mungesë informacioni nga protokolli im”, u shpreh Rama.
Nga ana e tij, Kryeministri grek Mitsotakis iu përgjigj me një ton miqësor, duke e kaluar situatën me humor.
“E dimë që ju jeni gjithmonë shumë kreativ në mënyrën se si visheni, dhe kjo na pëlqen”, tha ai.
Dialogu për këtë pjesë:
