E dhimbshme në Shkodër. Nëna e re 27 vjeçe, ndërron jetë pas lindjes së binjakëve

Një ngjarje e rëndë është shënuar në Shkodër, ku një 27-vjeçare ka ndërruar jetë pak orë pasi solli në jetë binjakë.
Sipas informacioneve, e reja me inicialet M.S. pësoi përkeqësim të menjëhershëm të gjendjes shëndetësore pas lindjes, çka bëri të nevojshëm një apel urgjent për sigurimin e gjakut të grupit 0 negativ.
Thirrja për ndihmë u shpërnda me shpejtësi në rrjetet sociale dhe media, duke mobilizuar dhjetëra qytetarë që iu përgjigjën menjëherë për të dhuruar gjak. Megjithatë, pavarësisht ndërhyrjeve mjekësore dhe solidaritetit qytetar, 27-vjeçarja nuk arriti të mbijetojë.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik, ndërsa familja e të ndjerës po përballet me një humbje të rëndë.
Autoritetet shëndetësore pritet të sqarojnë rrethanat dhe shkaqet e plota të vdekjes.
