‘Kemi edhe një shans’, zbardhet biseda mes Ramës dhe Micotakis në Greqi

Takimi mes Kryeministrit të Greqisë, Kyriakos Mitsotakis dhe Kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, në Pallatin Maximos në Athinë, raporton noa.al
“Kemi edhe një shans”, kjo ishte një nga mesazhet kryesore që doli nga takimi mes Kryeministrit Edi Rama dhe homologut grek Kyriakos Mitsotakis në Athinë.
Biseda mes dy liderëve u fokusua te përparimi i marrëdhënieve dypalëshe, por edhe te mundësia për të zgjidhur çështjet e mbetura pezull mes dy vendeve, duke hapur rrugën për një fazë të re bashkëpunimi dhe partneriteti strategjik.
Gjatë nisjes së takimit, Kryeministri grek dhe homologu i tij shqiptar zhvilluan këtë dialog që zbardhi noa.al:
Kyriakos Mitsotakis: Është e dobishme që të kemi mundësinë të bëjmë një vlerësim të progresit të rëndësishëm që kemi arritur në marrëdhëniet tona dypalëshe dhe të mbështetjes së vazhdueshme që ju kemi dhënë në rrugën tuaj të vështirë drejt Bashkimit Evropian.
Megjithatë, besoj se kemi ende një shans, një mundësi, të rëndësishme, për të zgjidhur çështjet e mbetura mes nesh dhe për të forcuar një miqësi të vërtetë mes dy popujve tanë.
Prandaj, është një mundësi shumë e mirë për t’ju mirëpritur edhe një herë në Athinë, dhe e di që ju pëlqen shumë të vini këtu.
Edi Rama: Për të qenë i sinqertë, ndihem i lehtësuar që gjithçka që duhej të mbetej në të kaluarën, tashmë është lënë pas, sepse kjo më jep më shumë mundësi të vij më shpesh në vendin tuaj të bukur, të cilin e vlerësoj shumë.
Ndërkohë, dua t’ju falënderoj sinqerisht për mbështetjen. Ne e vlerësojmë shumë. Dhe po, jemi shumë të gatshëm të vazhdojmë dhe të përfundojmë atë që kemi rënë dakord së bashku: një dokument të guximshëm partneriteti strategjik, ku trajtohen të gjitha çështjet dhe nuk mbetet më asnjë temë e hapur mes nesh. Ne synojmë të anëtarësohemi në Bashkimin Evropian dhe ta bëjmë këtë rajon edhe më të rëndësishëm në këtë drejtim.
Edhe një herë, ju falënderoj shumë, zoti Kryeministër. Është nder për mua të jem këtu dhe kërkoj ndjesë që nuk jam veshur aq zyrtarisht sa ju, pasi nuk e prisja një pritje të tillë. Shpresoj që mediat greke të mos e interpretojnë ndryshe, por vetëm si mungesë informacioni nga protokolli im.
Kyriakos Mitsotakis: E dimë që ju jeni gjithmonë shumë kreativ në mënyrën se si visheni, dhe kjo na pëlqen.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd