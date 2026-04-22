Çfarë po ndodhte pas dyerve të mbyllura në Tiranë? Operacioni “Fati i Lojërave” zbulon 4 baza të fshehta. Emrat

Policia e Shtetit ka finalizuar operacionin e koduar “Fati i Lojërave”, duke goditur disa raste të organizimit të kundërligjshëm të lojërave të fatit në kryeqytet. Operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke çuar në zbulimin e katër ambienteve të përshtatura për këtë aktivitet të paligjshëm.
Gjatë ndërhyrjes, policia zbuloi ambiente ku zhvilloheshin lojëra fati me kompjutera dhe tavolina pokeri. Në total u sekuestruan 16 kompjutera të përdorur për lojëra fati, tavolina pokeri dhe pajisje të tjera që shërbenin për këtë veprimtari.
Si rezultat i operacionit, u arrestuan 5 shtetas dhe u shpallën në kërkim 2 të tjerë, të cilët dyshohet se janë pronarë, administratorë ose punonjës të këtyre ambienteve.
Noa.al mëson se u arrestuan shtetasit Xhuljan Kaloshi, Klajment Çurri, Redion Muka, Edmond Ndreka dhe Klodjan Vishkurti.
Në një nga rastet, u arrestua shtetasi Xhuljan Kaloshi, 34 vjeç, pasi në lokalin e tij u gjetën 5 kompjutera që përdoreshin për lojëra fati.
Në një tjetër ambient u arrestuan Klajment Çurri, 47 vjeç dhe Redion Muka, 42 vjeç, pasi në lokalin në pronësi të 47-vjeçarit, ku ishte i punësuar 42-vjeçari, u zbuluan 4 kompjutera të tillë.
Po ashtu, u arrestua shtetasi Edmond Ndreka, 49 vjeç dhe u shpall në kërkim L. B., 32 vjeç, pasi në ambientin që administrohej nga ky i fundit, me punonjës 49-vjeçarin, u gjetën 7 kompjutera për lojëra fati.
Në një tjetër rast, u arrestua Klodjan Vishkurti, 22 vjeç dhe u shpall në kërkim F. V., 60 vjeç, pasi në ambientin në pronësi të këtij të fundit u gjetën tavolina pokeri dhe pajisje të tjera. 22-vjeçari u kap në flagrancë duke tentuar të shkatërrojë provat materiale.
Policia bën me dije se kontrollet kundër kësaj veprimtarie të paligjshme do të vijojnë në të gjithë territorin, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
