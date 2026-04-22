Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 22 prill 2026 për të gjitha shenjat zodiakale

Lexoni horoskopin ditor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike për të mërkurën 22 prill 2026, për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Dashi
Duhet të tregosh kujdes, sepse rrezikon të lodhesh shumë deri në fund të ditës. Po përpiqesh të rikuperosh kohën e humbur, por kjo mund të të çojë në vendime të shpejta. Ky është një moment ku duhet të bësh edhe prerje të qarta: nëse diçka nuk funksionon, duhet ta mbyllësh. Një projekt që ka nisur me vonesë nuk po jep rezultatet që prisje, por energjia jote është e lartë. Ka disa pengesa ligjore ose burokratike, por janë të përkohshme dhe do zbuten më vonë gjatë vitit.
Në thelb, nëse nxitohesh, rrezikon të gabosh. Disa situata kërkojnë vendim të prerë dhe jo zvarritje. Problemet që dalin tani janë vetëm vonesa, jo bllokime serioze.
Demi
Kjo është një periudhë shumë e mirë për të menduar për të ardhmen. Situata të çon drejt stabilitetit dhe rezultateve konkrete. Është moment i mirë për të siguruar një kontratë apo marrëveshje deri në fund të qershorit. Në dashuri ka përmirësim të dukshëm dhe prilli ka rikthyer ndjenja më të forta. Gjërat po ecin në drejtimin e duhur, sidomos për stabilitet dhe vazhdimësi.
Në thelb, ke mundësi reale për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Duhet vetëm të veprosh në kohën e duhur. Në dashuri ka më shumë siguri dhe qartësi.
Binjakët
Janë shumë afër zhvillime të reja. Venusi po hyn në shenjë dhe kjo të favorizon në marrëdhënie dhe kontakte. Je më i hapur dhe komunikues, gjë që të ndihmon të bësh njohje të rëndësishme. Ditët 24 dhe 25 janë veçanërisht të favorshme për takime dhe mundësi të reja.
Në thelb, mënyra si komunikon bëhet një avantazh i madh. Mund të krijosh lidhje të reja ose të forcosh ato ekzistuese. Edhe një bisedë e thjeshtë mund të sjellë diçka më konkrete.
Gaforrja
Sot ke një intuitë shumë të fortë falë ndikimit të Hënës. Mund të marrësh vendime të rëndësishme duke u bazuar në ndjesitë e tua. Venusi nuk është ende në favorin tënd, por në muajt maj dhe qershor do ketë zhvillime të rëndësishme, sidomos në punë. Ka mundësi për takime me persona që nuk i ke parë prej kohësh. Periudha e fundit ka qenë pozitive, por nuk kanë munguar edhe rivalitetet apo komplikimet.
Në thelb, duhet t’i besosh intuitës. Edhe pse ka konkurrencë ose njerëz që nuk të mbështesin, ke qartësi të brendshme për të marrë vendime të sakta. Përpara janë mundësi konkrete për rritje.
Luani
Ditët më të mira janë drejt fundit të javës, sidomos e premtja dhe e shtuna, ndaj përgatitu. Venusi nis një fazë të rëndësishme që ndikon në ndjenja. Kohët e fundit mund të ketë pasur tension në dashuri, madje edhe zhgënjime në njohje të reja. Kërkon persona më të fortë dhe më të sigurt. Megjithatë, deri në fund të muajit situata përmirësohet dhe ka rikuperim emocional.
Në thelb, tensionet e fundit të kanë ndihmuar të kuptosh çfarë kërkon realisht. Tani fillon një fazë më e qartë dhe më e qetë në dashuri.
Virgjëresha
Për ty puna dhe stabiliteti praktik janë gjithmonë prioritet. Ndihesh mirë në dashuri vetëm kur ke siguri në aspektin material. Tani situata në punë po stabilizohet dhe bëhet më e qartë. Kjo është një periudhë e mirë për të parë të ardhmen me më shumë besim. Vështirësitë e mëparshme janë mbyllur dhe tani ke më shumë qartësi.
Në thelb, kur puna shkon mirë, edhe ndjenjat përmirësohen. Tani ke mundësi të planifikosh më qartë dhe pa pasigurinë që kishe më parë.
Peshorja
Kjo periudhë ndahet në dy pjesë të qarta: në punë ka ende pasiguri, ndërsa në ndjenja ka përmirësim. Në aspektin profesional ka paqartësi për të ardhmen, dikush nuk e di nëse do të vazhdojë të njëjtën rrugë vitin tjetër ose kërkon të rinovojë një marrëveshje me kushte më të mira, sidomos financiare. Mund të ketë edhe presion nga një epror apo një mënyrë pune që të lodh. Ndërkohë, në aspektin emocional gjërat përmirësohen dhe fundjava sjell ndjesi pozitive dhe momente të bukura.
Në thelb, po përballesh me dy realitete: pasiguri në punë dhe përmirësim në ndjenja. Çështjet praktike kërkojnë durim, ndërsa në dashuri situata bëhet më e lehtë dhe më e këndshme.
Akrepi
Sot dhe nesër janë ditë të favorshme që të ndihmojnë të rikuperosh energjinë. Nëse ka probleme familjare apo tensione, dita e diel është e përshtatshme për t’i sqaruar. Shumë shpejt Venusi nuk do jetë më kundër teje, kështu që edhe në dashuri do ketë më shumë hapje për marrëveshje dhe afrime të reja.
Në thelb, tensionet po ulen dhe situata përmirësohet. Edhe nëse jo çdo gjë zgjidhet menjëherë, mënyra jote e reagimit bëhet më e qetë dhe më konstruktive, duke ndihmuar në përmirësimin e marrëdhënieve.
Shigjetari
Lëre pas të kaluarën, sepse fillimi i vitit ka qenë i ngadaltë. Tani situata ndryshon, sidomos pas ndikimit të Merkurit që sjell zhvillime të reja. Ka mundësi që fati të kthehet papritur. Ata që kanë kaluar vështirësi tani ndihen më mirë dhe më të lehtësuar. Ditët më të mira për takime janë e premtja dhe e shtuna.
Në thelb, po hyn në një fazë më dinamike dhe më pozitive. Vështirësitë po zbehen dhe hapen mundësi të reja. Duhet të jesh i hapur ndaj ndryshimeve dhe kontakteve të reja.
Bricjapi
Kjo është një periudhë e vështirë dhe stresuese, ku duhet të mbyllësh kapituj që nuk të përshtaten më, qoftë me njerëz apo situata. Disa marrëdhënie mund të mbyllen për shkak të mungesës së besimit. Megjithatë, kjo periudhë sjell edhe njohje dhe bashkëpunime të reja. Po ndërton diçka të rëndësishme, por kërkon shumë energji. Mundohu të gjesh kohë për dashurinë, sidomos ditën e diel.
Në thelb, kjo është një fazë ndryshimi: mbyllje të vjetrash dhe fillime të reja. Edhe pse ka lodhje, ajo që po ndërton ka vlerë afatgjatë. Duhet të zgjedhësh më mirë njerëzit që ke pranë.
Ujori
Sot dhe nesër je në formë të mirë, ndërsa fundjava sjell pak konfuzion. Megjithatë, në përgjithësi kjo është një periudhë rikuperimi, sidomos në dashuri. Ata që kanë kaluar kriza apo momente të vështira në javët e fundit tani kanë mundësi të rifillojnë një lidhje ose të rregullojnë situatën. Venusi bëhet më aktiv dhe ndihmon në këtë drejtim.
Në thelb, kjo është një fazë për të rregulluar marrëdhëniet. Edhe pse ka ditë më të paqarta, tendenca është drejt përmirësimit dhe rikthimit të ndjenjave.
Peshqit
Disa çështje do të dalin në pah dhe do kërkojnë zgjidhje, sidomos në dashuri dhe miqësi. Dita e diel është e rëndësishme për biseda dhe sqarime. Duhet të flasësh hapur dhe të vendosësh qartësi. Në punë situata është e mirë dhe e mbrojtur, prandaj është moment i duhur për të bërë kërkesa apo për të kërkuar konfirmime, sidomos deri në qershor.
Në thelb, disa situata nuk mund të shtyhen më dhe kërkojnë vendim. Sqarimet do të ndihmojnë për të bërë rend në marrëdhënie. Në punë ke mundësi konkrete për rezultate pozitive në afat të shkurtër.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd