Zgjatja e armëpushimit/ Çfarë fshihet prapa strategjisë së re të Trump

Vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për të zgjatur armëpushimin me Iranin sinjalizon një ndryshim të dukshëm në qasjen strategjike të Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj krizës, duke e zhvendosur përgjegjësinë për hapat e ardhshëm tek Irani.
Takimi i dytë mes SHBA-së dhe Iranit, i planifikuar të zhvillohej në Islamabad, nuk u realizua, duke lënë pa një marrëveshje përfundimtare konfliktin që nisi më 28 shkurt. Megjithatë, zhvillimet diplomatike dhe strategjike vijojnë në prapaskenë.
Pas një samiti në Shtëpia e Bardhë, Trump publikoi një deklaratë në rrjetet sociale, e cila reflekton disa ndryshime kyçe në qëndrimin amerikan.
Së pari, ndryshe nga deklaratat e mëparshme, kësaj here mungon retorika entuziaste, duke lënë të kuptohet për një qasje më të kujdesshme dhe për tensione të mundshme brenda strukturave drejtuese iraniane.
Së dyti, Uashingtoni nuk ka paraqitur një plan konkret për zgjidhjen e konfliktit, por ka kushtëzuar vijimin e armëpushimit me paraqitjen e një propozimi nga ana e Teheranit. Kjo tregon një zhvendosje të qartë të presionit diplomatik, duke ia “hedhur topin” Iranit për të ofruar një zgjidhje të pranueshme.
Së treti, administrata amerikane nuk ka sinjalizuar tërheqje nga pozicionet e saj ushtarake në rajon. Pretendimet e Teheranit për një lehtësim të bllokadës në Gjiri Persik rezultuan të pasakta, duke e vendosur Iranin në një pozicion të pafavorshëm në raport me zhvillimet e fundit.
Në këtë kuadër, SHBA-të pritet të vijojnë presionin ekonomik ndaj Iranit, duke ruajtur mundësinë për ta forcuar ose lehtësuar atë në varësi të propozimeve që mund të paraqiten. Kjo strategji i jep Uashingtonit fleksibilitet më të madh në negociata, si dhe hapësirë për koordinim me aleatët, përfshirë Izraeli.
Ndryshimi i qasjes duket të jetë rezultat i dinamikave të brendshme në rrethin e ngushtë të Trump, ku përfshihen figura si Marco Rubio dhe Jared Kushner. Megjithatë, mbetet e paqartë se kush ka ndikuar më shumë në këtë riorientim strategjik.
Pavarësisht pasigurive mbi ecurinë e negociatave, është e qartë se kjo lëvizje përbën një ndryshim të rëndësishëm në menaxhimin e konfliktit, i cili pritet të ndikojë drejtpërdrejt në balancat rajonale dhe në ecurinë e mëtejshme të dialogut mes palëve.
