Kursi i këmbimit për sot: Euro dhe dollari në tregun valutor

Në tregun e këmbimit valutor në Shqipëri, monedhat e huaja paraqiten me luhatje të lehta gjatë ditës së sotme, sipas kursit zyrtar.
Dollari amerikan blihet me 80.7 lekë dhe shitet me 81.7 lekë.
Ndërkohë, Euro këmbehet me 95.2 lekë në blerje dhe 95.9 lekë në shitje.
Franga zvicerane blihet me 103.4 lekë dhe shitet me 104.4 lekë.
Sa i përket Paundi britanik, ai blihet me 109 lekë dhe shitet me 110 lekë.
Ndërsa Dollari kanadez këmbehet me 58.9 lekë në blerje dhe 60.1 lekë në shitje.
Tregu valutor vijon të ndikohet nga faktorë ndërkombëtarë dhe raportet e kërkesë-ofertës në vend, duke reflektuar luhatje të moderuara në kursin e këmbimit.
