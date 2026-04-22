Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kursi i këmbimit për sot: Euro dhe dollari në tregun valutor
Transmetuar më 22-04-2026, 07:37

Në tregun e këmbimit valutor në Shqipëri, monedhat e huaja paraqiten me luhatje të lehta gjatë ditës së sotme, sipas kursit zyrtar.

Dollari amerikan blihet me 80.7 lekë dhe shitet me 81.7 lekë.

Ndërkohë, Euro këmbehet me 95.2 lekë në blerje dhe 95.9 lekë në shitje.

Franga zvicerane blihet me 103.4 lekë dhe shitet me 104.4 lekë.

Sa i përket Paundi britanik, ai blihet me 109 lekë dhe shitet me 110 lekë.

Ndërsa Dollari kanadez këmbehet me 58.9 lekë në blerje dhe 60.1 lekë në shitje.

Tregu valutor vijon të ndikohet nga faktorë ndërkombëtarë dhe raportet e kërkesë-ofertës në vend, duke reflektuar luhatje të moderuara në kursin e këmbimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...