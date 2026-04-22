Reshje në të gjithë territorin, mot i paqëndrueshëm gjatë ditës së mërkurë

Territori i vendit pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme gjatë ditës së mërkurë, me reshje shiu të herëpashershme që do të përfshijnë pjesën më të madhe të vendit që në orët e para të ditës.
Sipas parashikimeve meteorologjike, moti do të karakterizohet nga vranësira mesatare deri të dendura, të shoqëruara me kthjellime të herëpashershme, kryesisht në zonat veriore dhe qendrore.
Reshjet e shiut do të jenë përgjithësisht me intensitet të ulët, por gjatë ditës pritet që në zonat qendrore dhe lokalisht në jug ato të marrin intensitet mesatar, të shoqëruara herë pas here me shtrëngata afatshkurtra. Pas mesditës, reshjet do të pësojnë tërheqje graduale, duke mbetur kryesisht në zonat malore, ku do të jenë të dobëta dhe të shoqëruara në raste të izoluara me shtrëngata.
Në zonën e Alpet Shqiptare, si dhe në verilindje, në lartësitë mbi 1500–1600 metra, priten reshje bore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim verilindje–veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 6 m/s, ndërsa në zonat bregdetare dhe luginore herë pas here mund të arrijë deri në 18 m/s.
Sa i përket kushteve detare, në Deti Adriatik dhe Deti Jon parashikohet valëzim i forcës 2 deri në 3 ballë.
