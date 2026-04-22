Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
Trump: Marina iraniane “në fund të detit”, objektet bërthamore të shkatërruara nga bombardimet amerikane
Transmetuar më 22-04-2026, 07:14

Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, riktheu me tone të ashpra retorikën ndaj Iranit, duke bërë deklarata të forta mbi situatën ushtarake dhe ekonomike të Teheranit, si dhe duke sulmuar median amerikane.

Në një postim në platformën Truth Social, Trump pretendoi se Irani ka “përfituar nga çdo president amerikan për 47 vjet”, por shtoi se aktualisht vendi ndodhet në një krizë të thellë dhe situata është përmbysur.

Sipas tij, kapacitetet ushtarake të Iranit janë goditur rëndë. “E gjithë marina e tyre është në fund të detit, forca ajrore është zhdukur, ndërsa sistemet kundërajrore dhe radarët janë shkatërruar”, deklaroi ai. Trump shtoi gjithashtu se objektet dhe depot bërthamore iraniane janë rrafshuar nga bombarduesit amerikanë.

Ai pretendoi më tej se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur kontroll të plotë mbi Ngushtica e Hormuzit, duke imponuar një bllokadë ndaj porteve iraniane, çka – sipas tij – i shkakton Teheranit humbje prej rreth 500 milionë dollarësh në ditë.

Në aspektin ekonomik, Trump deklaroi se ekonomia iraniane “varet nga një fije”, ndërsa kritikoi politikat e mëparshme amerikane, të cilat, sipas tij, kanë kontribuar në forcimin e Iranit.

Paralelisht me këto deklarata, Trump sulmoi edhe gazetën The Wall Street Journal dhe një prej kolumnistëve të saj, duke reaguar ndaj një artikulli që e cilësonte atë si “naiv”. Ai përdori tone personale ndaj autorit të shkrimit dhe akuzoi gazetën se “ka humbur rrugën” dhe nuk përbën më një burim thelbësor informacioni.

Gjithashtu, ai kritikoi pronarin e saj, Rupert Murdoch, duke e cilësuar gazetën si një “botim politik të dështuar”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...