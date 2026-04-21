Tragjedi në Indi, zjarr në një magazinë fishekzjarresh: 13 viktima dhe dhjetëra të plagosur. Video

INDI, 21 prill 2026 – Një ngjarje e rëndë është regjistruar në jug të Indisë, ku një zjarr në një magazinë fishekzjarresh ka shkaktuar vdekjen e të paktën 13 personave dhe plagosjen e rreth 40 të tjerëve.
Sipas mediave ndërkombëtare, incidenti ka ndodhur në rrethin Trisur në shtetin Kerala, gjatë përgatitjeve për një festival hindu, një periudhë ku përdorimi i fishekzjarreve është i gjerë dhe tradicional.
Autoritetet lokale bëjnë me dije se disa nga të plagosurit ndodhen në gjendje kritike, çka ngre shqetësimin se bilanci i viktimave mund të rritet në orët në vijim.
Ngjarja ka shkaktuar reagimin edhe të autoriteteve më të larta të vendit, përfshirë kryeministrin e Indisë Narendra Modi, i cili ka shprehur ngushëllime për familjet e viktimave.
Fishekzjarret mbeten gjerësisht të përdorura në Indi gjatë festivaleve dhe ceremonive, por incidenti rikthen në vëmendje problematikën e fabrikave dhe magazinave që, në shumë raste, operojnë pa standarde të plota sigurie, duke shkaktuar shpërthime të përsëritura dhe me pasoja fatale.
🇮🇳 | Al menos 14 muertos tras una explosión masiva en una unidad de fabricación y almacenamiento de fuegos artificiales en Mundathikode, India. El incidente ocurrió durante los preparativos para el festival Thrissur Pooram. Hay decenas de heridos y los equipos de rescate… pic.twitter.com/BsAz8TE8is— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 21, 2026
🇮🇳 | Al menos 13 personas murieron y otras 17 resultaron heridas en una explosión en un sitio de almacenamiento de fuegos artificiales en Mundathikode, distrito de Thrissur, Kerala, India. pic.twitter.com/t2PdPCph5a— El Frente Global (@EFGDigital) April 21, 2026
