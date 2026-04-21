Beleri: Shqipëria nuk mund të anëtarësohet në BE me qeverinë aktuale. Duhet qeveri teknike!

TIRANË, 21 prill 2026 – Eurodeputeti Fredi Beleri ka deklaruar se Shqipëria nuk mund të avancojë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian me qeverinë aktuale, duke e cilësuar situatën si shqetësuese për të ardhmen evropiane të vendit.
Gjatë një interviste në emisionin A Show me Adi Krasta në SYRI TV, Beleri theksoi nevojën për krijimin e një qeverie teknike dhe tranzitore, e cila, sipas tij, do të mund të ndërmarrë reformat e domosdoshme për afrimin me standardet e BE-së.
Ai u shpreh se Shqipëria duhet të përmbushë “detyrat e shtëpisë”, përfshirë ndryshimet në Kushtetutë dhe përafrimin e legjislacionit me atë evropian, si kusht për integrimin.
Sipas Belerit, qëndrimet brenda Bashkimit Evropian kanë ndryshuar, duke kaluar nga një qasje më mbështetëse për anëtarësimin e shpejtë të Shqipërisë, drejt një qëndrimi më skeptik që kërkon përmbushjen paraprake të reformave.
“Nuk ka anëtarësim në BE me qeverinë aktuale dhe me mënyrën se si po qeveriset Shqipëria sot, në të gjitha nivelet,” u shpreh ai, duke shtuar se mungesa e progresit mund të çojë në rritjen e skepticizmit nga vendet anëtare.
Në përfundim, Beleri theksoi se një qeveri teknike do të ishte, sipas tij, alternativa më e përshtatshme për të çuar përpara reformat dhe për të rikthyer besimin e partnerëve ndërkombëtarë në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd