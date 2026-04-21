Policia: Nga të shtënat në Memaliaj mbeti një i vrarë. Plagoset dhe vëllai i autorit. Emrat

TEPELENË, 21 prill 2026 – Policia ka zbardhur detaje të reja lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur mbrëmjen e sotme në Memaliaj, ku një person humbi jetën si pasojë e të shtënave me armë zjarri.
Sipas njoftimit zyrtar, rreth orës 20:50, pas një konflikti të çastit, shtetasi Daniel Nela 29 vjeç, dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri shtetasin Endri Goxhaj, 30 vjeç, i cili ka ndërruar jetë gjatë transportimit për në spital.
Nga të shtënat ka mbetur i plagosur edhe vëllai i autorit të dyshuar, shtetasi Dali Nela, 25 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Rrethanat e plagosjes së tij mbeten ende të paqarta.
Pas kryerjes së krimit, autori i dyshuar është larguar nga vendngjarja me automjet, ndërsa shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të tij. Paralelisht, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes. Njoftimi
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
