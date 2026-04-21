Prezantuesi e cilësoi Melonin ‘një turp për racën njerëzore’ dhe ‘idiote të certifikuar’, revoltohet Italia. Thërret ambasadorin rus për sqarime

Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë ka njoftuar thirrjen urgjente të ambasadorit rus në Romë, Alexey Paramonov, pas një sulmi verbal të paprecedentë të ndërmarrë nga media shtetërore ruse kundër kryeministres Giorgia Meloni. Lëvizja diplomatike vjen si reagim i drejtpërdrejtë ndaj deklaratave ofenduese të bëra nga Vladimir Solovyov, një nga prezantuesit më të njohur televizivë në Rusi dhe i konsideruar si një zë i afërt me Kremlinin.
Kreu i diplomacisë italiane, Antonio Tajani, dënoi ashpër gjuhën e përdorur, duke konfirmuar masat zyrtare përmes një njoftimi në platformën sociale “X”.
“E kam thirrur ambasadorin rus Paramonov në Ministri për të shprehur protesta zyrtare pas deklaratave shumë serioze dhe ofenduese të bëra nga prezantuesi Vladimir Solovyev kundër kryeministres Giorgia Meloni, të cilës i shpreh solidaritetin dhe mbështetjen time të plotë,” deklaroi Tajani.
Sulmi vulgar në televizionin rus
Gjatë emisionit të tij “Polnyj Kontakt” (Kontakt i Plotë), Solovyov përdori një gjuhë jashtëzakonisht vulgare në drejtim të kreut të qeverisë italiane. Prezantuesi, duke folur herë në rusisht e herë në italisht, e cilësoi Melonin si “një turp për racën njerëzore” dhe “idiote të certifikuar”, duke arritur deri në përdorimin e epiteteve denigruese dhe fyerjeve personale që kanë shkaktuar zemërim në qarqet diplomatike evropiane.
Përveç sulmeve personale, Solovyov akuzoi Melonin për “tradhti” ndaj votuesve të saj dhe aleatëve ndërkombëtarë, duke pretenduar se ajo ka ndryshuar qëndrim pas marrjes së pushtetit.
Sulmi i Solovyov duket se është nxitur nga qëndrimet e forta të Italisë dhe Bashkimit Evropian në mbështetje të Ukrainës. Gjatë programit, ai përmendi gjithashtu zhvillimet e fundit në Gjermani, duke pretenduar se deklaratat e Kancelarit Friedrich Merz janë një dëshmi se “Evropa ka hyrë në luftë drejtpërdrejt me Rusinë”.
Ky incident shënon një pikë të re të ulët në marrëdhëniet diplomatike mes Italisë dhe Rusisë, të cilat janë tensionuar vazhdimisht që prej fillimit të agresionit rus në Ukrainë. Thirrja e ambasadorit Paramonov në Farnesina (selia e MPJ italiane) shërben si një mesazh i qartë i Romës se sulmet ndaj integritetit të institucioneve të larta shtetërore përmes propagandës televizive janë të papranueshme.
