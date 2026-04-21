Tensione në Komisionin për Edukimin, ministrja Mirela Kumbaro largohet nga seanca dëgjimore pas pyetjeve drejtuar nga deputeti Boçi

TIRANË, 21 prill 2026 – Mbledhja e Komisionit për Edukimin, Shkencën dhe Sportet është shoqëruar me debate dhe tensione, pasi ministrja Mirela Kumbaro është larguar nga seanca dëgjimore, duke mos iu përgjigjur pyetjeve të ngritura nga kryetari i komisionit, Luciano Boçi.
Në hapje të mbledhjes, Boçi deklaroi se ministrja kishte kërkuar një ditë më parë një ndërprerje 20-minutëshe, por mungesa e saj zgjati më shumë dhe ajo nuk u rikthye në vijimin e seancës. Sipas tij, ky veprim përbën shmangie të detyrimit për raportim përpara Kuvendit.
Diskutimet u përqendruan te projektligji për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore (AKSHA), për të cilin Boçi ngriti shqetësime lidhur me mungesën e konsultimit me shoqërinë civile dhe organizatat sindikale. Ai theksoi gjithashtu se ekzistojnë dyshime për konflikt interesi në strukturat e parashikuara për funksionimin e kësaj agjencie.
Gjatë fjalës së tij, Boçi kërkoi sqarime mbi përfshirjen e një kompanie në menaxhimin e fondeve publike, duke përmendur Albanian American Development Foundation si një nga aktorët e mundshëm. Sipas tij, procesi ngre pikëpyetje për transparencën dhe mënyrën e përzgjedhjes.
“Po krijohet një strukturë ku fondet publike hapin rrugë për përfshirjen e aktorëve të caktuar pa garë dhe pa transparencë,” u shpreh ai.
Më tej, Boçi argumentoi se projektligji bie ndesh me standardet e Bashkimit Evropian, veçanërisht me kërkesat e Kapitullit 26 për arsimin. Ai evidentoi disa problematika kryesore, si mungesa e pavarësisë institucionale, përqendrimi i vendimmarrjes te ministri, mungesa e mekanizmave të auditimit të pavarur, si dhe rreziku i ndikimit politik mbi të dhënat arsimore.
Në përfundim, ai ngriti pyetjen nëse ekziston ndonjë vend i Bashkimit Evropian që operon me një model të ngjashëm “mega-agjencie” pa autonomi funksionale – një çështje që, sipas tij, mbeti pa përgjigje pas largimit të ministres nga seanca.
Sipas raportimeve nga mbledhja, largimi i ministres Kumbaro u interpretua nga kryetari i komisionit si shmangie e drejtpërdrejtë e llogaridhënies parlamentare.
