Kupa e Botës 2026, Italia mes skenarëve të mundshëm? Christillin:’Gjithçka varet nga FIFA’

Mundësia që Italia të jetë pjesë e Kupës së Botës 2026 mbetet ende në nivel hipotetik dhe e lidhur me vendimmarrje institucionale, sipas deklaratave të ish-përfaqësueses së UEFA-s në Këshillin e FIFA, Evelina Christillin.
Duke folur për Radio Anch’io Sport në Rai Radio 1, Christillin theksoi se çdo vendim për pjesëmarrjen e ekipeve të veçanta në Botëror varet nga FIFA dhe strukturat e saj vendimmarrëse, duke iu referuar rregullave që i japin Këshillit të organizatës kompetenca për të ndërhyrë në propozimet e administratës.
Ajo nënvizoi se në këtë moment situata mbetet e paqartë edhe për disa federata të tjera, përfshirë atë të Iran, ku raportohen tensione mes strukturave sportive dhe autoriteteve shtetërore.
Christillin vuri në dukje gjithashtu se Italia, si një nga kombëtaret më të renditura ndër ato që rrezikojnë mungesën, do të ishte një prej emrave më të rëndësishëm në rast ndryshimesh eventuale të listës së pjesëmarrësve. Në këtë kontekst, ajo përmendi edhe Emiratet e Bashkuara Arabe si një tjetër rast të diskutuar në nivel kualifikimesh ndërkombëtare.
Sipas saj, çdo vendim përfundimtar do të kalojë përmes procedurave të FIFA-s dhe Këshillit të saj, të cilat shqyrtojnë rekomandimet e administratës përkatëse përpara çdo votimi final.
Në një koment personal, Christillin sugjeroi gjithashtu se çështja e pjesëmarrjes së disa ekipeve kombëtare mbetet e ndjeshme dhe e lidhur me faktorë jashtë sportit, duke përmendur edhe debatet mbi përfaqësime simbolike në arenën ndërkombëtare.
Ajo theksoi se çdo skenar i përfshirjes së një kombëtareje në fazë të vonë kualifikimi, për shkak të përjashtimeve të tjera, do të ishte i diskutueshëm nga pikëpamja sportive dhe e meritës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd