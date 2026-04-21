Dy lajme për shqiptarët nga Britania

Londër / Tiranë – Dy zhvillime të fundit nga Mbretëria e Bashkuar kanë sjellë një tablo më të nuancuar mbi çështjet që lidhen me shqiptarët në sistemin britanik të drejtësisë dhe migracionit.
Prej javësh në disa media britanike dhe shqiptare është përhapur një shifër që pretendon se “63 shtetas shqiptarë janë dënuar brenda tre muajve” dhe se shqiptarët përbëjnë rreth 9% të popullsisë së burgjeve në Angli dhe Uells. Megjithatë, sipas verifikimeve, këto të dhëna nuk konfirmohen nga autoritetet zyrtare.
Ministry of Justice (United Kingdom) ka deklaruar se nuk disponon statistika të tilla të ndara sipas kombësisë për periudhën e pretenduar, duke theksuar se të dhënat e sistemit gjyqësor “nuk lejojnë nxjerrjen e kombësisë së të dënuarve në këtë formë”. Kjo hedh dyshime mbi saktësinë e shifrave të qarkulluara në diskursin publik.
Në një tjetër zhvillim, të dhënat më të fundit mbi migracionin tregojnë një rënie të ndjeshme të hyrjeve të parregullta të shtetasve shqiptarë drejt Britanisë gjatë vitit 2025, duke e çuar fenomenin në nivelet më të ulëta të dekadës së fundit.
Sipas statistikave zyrtare, gjatë vitit janë regjistruar rreth 380 raste hyrjesh të parregullta, përfshirë 255 mbërritje me varka të vogla, ndërsa pjesa tjetër janë identifikuar në pika kufitare ose brenda territorit britanik.
Autoritetet britanike e lidhin këtë rënie me marrëveshjen e bashkëpunimit të nënshkruar në fund të vitit 2022 mes Tiranës dhe Londrës, e cila përfshin kthime të përshpejtuara, operacione të përbashkëta dhe goditje ndaj rrjeteve të trafikimit të qenieve njerëzore.
Sipas përfaqësuesve të Policia e Shtetit, bashkëpunimi me autoritetet britanike ka sjellë rezultate konkrete në menaxhimin e flukseve migratore dhe goditjen e rrjeteve kriminale.
Të dhënat historike tregojnë se fenomeni i migrimit të paligjshëm të shqiptarëve drejt Britanisë ka pësuar luhatje të forta: rritje të ndjeshme në vitet 2021–2022, me kulm mbi 13 mijë raste në vitin 2022, dhe më pas një rënie të shpejtë në vitet 2023 dhe 2024, duke u stabilizuar në nivele dukshëm më të ulëta.
Autoritetet theksojnë se shumica e emigrantëve të parregullt mbeten meshkuj të moshës 18–39 vjeç, ndërsa gratë dhe të miturit përbëjnë një përqindje minimale të rasteve.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd