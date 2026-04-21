Aspirina mund të ndihmojë në parandalimin e kancerit, por ekspertët kërkojnë kujdes në përdorim

Një nga medikamentet më të përdorura në botë, Aspirin, po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendje për rolin e mundshëm në parandalimin e disa formave të kancer.
Sipas studimeve të fundit, përdorimi i rregullt i aspirinës mund të ulë ndjeshëm rrezikun për zhvillimin e kancerit, veçanërisht te pacientët me rrezik të lartë, si ata që vuajnë nga Lynch syndrome.
Kërkimet e udhëhequra nga John Burn kanë treguar se pacientët me këtë sindromë që përdorën aspirinë për të paktën dy vite, reduktuan rrezikun e kancerit të zorrës së trashë me rreth 50%. Një rast konkret i përfshirë në studime ka treguar se një pacient britanik, pas më shumë se një dekade përdorimi të përditshëm të aspirinës, nuk zhvilloi sëmundjen.
Ekspertët sugjerojnë se aspirina mund të ndikojë në disa mekanizma biologjikë, përfshirë frenimin e enzimës COX-2, e cila luan rol në zhvillimin e qelizave tumorale. Gjithashtu, besohet se ajo ndihmon sistemin imunitar të identifikojë dhe të luftojë qelizat kancerogjene.
Studime të tjera kanë sugjeruar se aspirina mund të ulë edhe rrezikun e rikthimit të kancerit tek pacientët që kanë kaluar trajtime, veçanërisht në raste me mutacione të caktuara gjenetike. Në disa vende evropiane, si Suedi, këto gjetje kanë filluar të reflektohen në praktikat mjekësore parandaluese.
Megjithatë, specialistët paralajmërojnë se përdorimi i aspirinës nuk është i sigurt për të gjithë. Efektet anësore mund të përfshijnë gjakderdhje të brendshme dhe probleme gastrointestinale, përfshirë ulçerat në stomak.
“Përdorimi i aspirinës si masë parandaluese duhet të bëhet vetëm nën mbikëqyrje mjekësore,” theksojnë ekspertët, ndërsa kërkimet vijojnë. Studime të reja ndërkombëtare, të udhëhequra nga Ruth Langley, synojnë të përcaktojnë nëse ky medikament mund të jetë efektiv edhe kundër formave të tjera të kancerit.
