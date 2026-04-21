Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kush janë të plagosurit e incidentit të rëndë me bombë në Tepelenë
Transmetuar më 21-04-2026, 15:37

Tepelenë – Dalin detaje të reja nga incidenti i rëndë ku dy persona mbetën të plagosur pas shpërthimit të një mjeti të dyshuar shpërthyes.

Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur në fshatin Majkosh, ku një granatë e pashpërthyer që ndodhej brenda një kasolleje ka shpërthyer në momentin kur është prekur.

Të plagosurit janë Xhulio Salaj, 28 vjeç dhe Lisien Shehu, 34 vjeç. Ata kanë pësuar dëmtime të rënda në trup dhe probleme serioze në sy si pasojë e shpërthimit.

Fillimisht, të dy janë transportuar në spitalin “Omer Nishani” në Gjirokastër, por për shkak të gjendjes së rënduar janë dërguar me urgjencë drejt Tiranës për trajtim më të specializuar.

Burime bëjnë me dije se gjendja e tyre paraqitet kritike, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar origjinën e mjetit shpërthyes.

Çfarë tha policia

Rreth orës 13:40, janë dërguar në spital shtetasit Xh. S., rreth 28 vjeç, banues në fshatin Mamaj, dhe L. Sh., rreth 36 vjeç, banues në Memaliaj (shokë me njëri-tjetrin), të cilët dyshohet paraprakisht se janë dëmtuar aksidentalisht nga shpërthimi i një lënde plasëse të papërcaktuar, në një ambient ngjitur me banesën e shtetasit P. S, (babai i shtetasit Xh. S.), në fshatin Mamaj.

Dy të rinjtë janë transportuar në spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e llojit të lëndës plasëse, zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...