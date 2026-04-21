Rrallëherë pranon humbje asetesh/ Mossad konfirmon vdekjen e një agjenti me mision sekret në Iran

Tel Aviv – Kreu i shërbimit sekret izraelit Mossad, David Barnea, ka konfirmuar vdekjen e një agjenti të identifikuar me emrin e koduar “M”, gjatë një misioni sekret jashtë vendit.
Në një deklaratë të pazakontë publike, Barnea bëri të ditur se operativi kishte një rol kyç në operacione të ndjeshme kundër Iranit, duke udhëhequr misione komplekse që përfshinin përdorimin e teknologjisë së avancuar dhe metodave të sofistikuara të inteligjencës.
Autoritetet izraelite nuk kanë dhënë detaje të plota mbi rrethanat e vdekjes, duke ruajtur sekretin operativ. Megjithatë, raportime ndërkombëtare sugjerojnë se ngjarja mund të lidhet me një incident të ndodhur gjatë vitit 2023, pa një konfirmim zyrtar.
Pranimi publik i humbjes së një agjenti konsiderohet një zhvillim i rrallë për Mossad, një nga agjencitë më të fshehta të inteligjencës në botë, e cila zakonisht nuk komenton mbi operacionet e saj apo personelin.
Analistët e sigurisë e kanë interpretuar deklaratën si një tregues të rëndësisë së operacioneve kundër rrjeteve të lidhura me Iranin, si dhe një shenjë e kufizuar transparence në rrethana të jashtëzakonshme.
