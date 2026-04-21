Fitoi kontratën 118.5 milionë USD, zbulohet takimi sekret që Rama bëri në Abu Dhabi

Abu Dhabi / Tiranë – Kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë zyrtare në Abu Dhabi, ku përveç takimit me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, u takua edhe me drejtuesin ekzekutiv të kompanisë G42, Peng Xiao.
Takimi ka tërhequr vëmendje pasi lidhet me projektin “Smart City”, një investim prej 118.5 milionë dollarësh për instalimin e kamerave inteligjente në Shqipëri, i cili do të zbatohet nga kompania Presight AI.
Në delegacionin shqiptar që mori pjesë në takim përfshiheshin edhe drejtuesja e Shërbimit Informativ të Shtetit, Vlora Hyseni, deputeti Ulsi Manja dhe zëvendësministri i Brendshëm, Xhemal Qefalia, ky i fundit edhe zyrtari që ka firmosur marrëveshjen me kompaninë nga Emiratet.
Sipas një reagimi për BIRN, Këshilli i Ministrave bëri të ditur se takimi kishte si qëllim “eksplorimin dhe diskutimin e mundësive dhe potencialit të bashkëpunimit”.
Projekti “Smart City” parashikon vendosjen e mijëra kamerave në hapësira publike, përfshirë rrugë, shkolla dhe pika kufitare, me qëllim monitorimin e sigurisë dhe trafikut. Ai është shpallur projekt me rëndësi kombëtare nga qeveria shqiptare.
Fillimisht, kostoja e projektit ishte parashikuar rreth 60 milionë dollarë, por më pas ajo është rritur në 118.5 milionë dollarë, ndërsa financimi pritet të sigurohet përmes një huaje nga një fond zhvillimi i Abu Dhabit.
Ndërkohë, projekti ka ngjallur debat publik dhe kritikë nga ekspertë të të drejtave digjitale, të cilët kanë ngritur shqetësime mbi ndikimin e tij në privatësinë e qytetarëve, për shkak të nivelit të lartë të mbikëqyrjes në hapësirat publike.
Gjithashtu, kompania zbatuese është përballur me shqyrtime ndërkombëtare lidhur me lidhjet e saj të mundshme me kompani kineze, çka ka shtuar vëmendjen mbi këtë investim. Burimi: BIRN
