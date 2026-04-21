Vr’asja e Liridona Ademajt, Gjykata Themelore në Prishtinë dënon me burgim të përjetshëm bashkëshortin e saj, Naim Murselin
Transmetuar më 21-04-2026, 13:55

Në Gjykata Themelore në Prishtinë është shpallur aktgjykimi për çështjen e vrasjes së Liridona Ademaj.

Gjykata ka dënuar me burgim të përjetshëm Naim Murseli, bashkëshortin e viktimës, i akuzuar për planifikimin e vrasjes së saj.

Sipas Prokurorisë, krimi është organizuar dhe kryer në mënyrë të planifikuar, madje edhe në prani të fëmijëve. Në seancën e kaluar, organi i akuzës kishte kërkuar dënim maksimal për të akuzuarit.

Nga ana tjetër, mbrojtja ka kundërshtuar akuzat gjatë gjithë procesit gjyqësor.

Vendimi për dy të akuzuarit e tjerë pritet të bëhet i ditur në vijim.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

