Rama për sigurinë ushqimore: Modernizim i rrjetit laboratorik dhe fund kontrolleve të befasishme ndaj bizneseve

Kryeministri i Edi Rama ka theksuar nevojën për modernizimin e rrjetit të laboratorëve dhe shërbimeve veterinare, si pjesë e reformave në kontrollin e sigurisë dhe cilësisë.
Ai u shpreh se këto ndryshime nuk janë thjesht detyra administrative, por zgjedhje të domosdoshme për të ardhmen, duke shtuar se zbatimi i ligjit varet nga njerëzit që e aplikojnë atë në praktikë.
Sipas Ramës, lufta ndaj informalitetit dhe forcimi i shtetit të së drejtës lidhen drejtpërdrejt me mënyrën se si kryhen kontrollet dhe si funksionon sistemi i inspektimeve.
Kryeministri theksoi nevojën për rritjen e trajnimeve dhe përgjegjësisë së inspektorëve, si dhe ndërtimin e një kulture kontrolli të bazuar në vlerësimin e rrezikut dhe të monitoruar në mënyrë qendrore.
Ai kërkoi gjithashtu fundin e praktikës së kontrolleve të befasishme ndaj bizneseve, duke i cilësuar ato si një “shëmti e vërtetë” dhe jo në përputhje me standardet moderne të administrimit.
Deklaratat u bënë në kuadër të diskutimeve për përmirësimin e sistemit të kontrollit shtetëror dhe përafrimin me praktikat e Bashkimit Evropian.
