Berisha ngre akuza ndaj Ramës: ‘Mori pjesë në samit me qëndrime anti-amerikane’

Kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka marrë pjesë në një samit që, sipas tij, ka pasur qëndrime të hapura anti-amerikane.
Berisha pretendon se samiti është organizuar nga Alex Soros, duke e cilësuar atë si përfaqësues të “ekstremit të majtë” dhe duke thënë se në këtë aktivitet janë mbajtur qëndrime që nuk përputhen me interesat pro-perëndimore.
Sipas tij, pjesëmarrja e Ramës në këtë takim dhe mungesa e transparencës për këtë aktivitet përbën një veprim të pajustifikuar politik dhe dëmton imazhin e Shqipërisë.
Berisha ka shtuar gjithashtu se Shqipëria duhet të mbetet e palëkundur në mbështetjen e saj ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se çdo qëndrim tjetër është i papranueshëm.
Ai e ka përshkruar këtë veprim si të motivuar nga interesa personale dhe jo kombëtare, duke përdorur gjuhë të ashpër ndaj kryeministrit.
Deri tani nuk ka një reagim zyrtar nga Edi Rama lidhur me këto deklarata.
