Shëndriti flet për takimin me familjen e Selin pas BBV

Pas përfundimit të rrugëtimit në Big Brother VIP Albania, Shëndriti ka dhënë intervistën e tij të parë, ku ka ndarë emocionet për eksperiencën brenda shtëpisë dhe marrëdhënien e krijuar me Selin.
Ai ka theksuar se e ka shijuar plotësisht këtë edicion, duke vlerësuar më shumë shoqërinë dhe momentet pozitive, ndërsa ka shtuar se debatet brenda lojës harrohen sapo del nga shtëpia.
Shëndriti ka folur edhe për fitoren e Selin, duke e cilësuar atë të merituar dhe duke shprehur lumturi për suksesin e saj. Ai ka përmendur gjithashtu se grupi i krijuar brenda shtëpisë, përfshirë miqësinë me disa ish-banorë, mbetet një nga kujtimet më të rëndësishme të tij.
Një nga momentet që ai ka veçuar është edhe takimi me familjen e Selin, ku ka treguar se ka marrë vlerësim dhe mirënjohje prej tyre, madje edhe një ftesë simbolike për ta pasur gjithmonë derën e hapur në Tiranë.
Shëndriti gjithashtu ka folur për planet e tij në të ardhmen, duke u shprehur se pret projekte të reja në media dhe televizion, por pa dhënë ende detaje konkrete.
Dialogu i intervistës
Sara Hila: Shëndrit, një natë e veçantë kjo festë, që feston një edicion të jashtëzakonshëm të cilin e shijove.
Shëndriti: E kam shijuar pafund dhe sot duket një mbrëmje shumë e bukur, që po e shijojmë, sepse këtu ka dhe më pak presion.
Sara Hila: Në fund të këtij rrugëtimi, cilat janë ato momente që të kanë mbetur në memorien tënde?
Shëndriti: Po e diskutonim edhe me Selin se si debatet dhe diskutimet harrohen brenda një minute kur del nga ajo shtëpi, kështu që i kam marrë këtij rrugëtimi të gjitha të mirat, momentet gazmore, humorin, batutat dhe shoqërinë e mirë.
Sara Hila: Duke folur për shoqërinë e mirë, që në momentin e parë që hyre në Big Brother qëndrove pranë Selinës… si u ndjeve për fitoren e saj?
Shëndriti: Sakrificat, gjithçka ka ndodhur aty brenda u shpërblyen ndaj Selinit dhe jam shumë i lumtur për të. Uroj t’i marrë më të mirat kësaj eksperience, e ka merituar. Shoqëria që fituam aty është thesari më i madh, me Gimbon, Gretën, Mateon dhe Brikenën. Grupi pozitiv ekziston dhe do vazhdojmë të jemi krah njëri-tjetrit.
Sara Hila: Çfarë të tha Selin pas fitores?
Shëndriti: Nuk mbaj mend asgjë, thjesht jemi përqafuar dhe kemi shijuar afterparty.
Sara Hila: Ke folur edhe për familjen e Selin, përfshirë mamanë e saj…
Shëndriti: Familja Bollati është një familje e mrekullueshme. Kam shumë respekt për zonjën Jasmin. Më kanë falënderuar dhe më kanë thënë që dera e shtëpisë në Tiranë e kam gjithmonë të hapur. Jam shumë mirënjohës. Selin është një mike e mirë, shumë inteligjente dhe e edukuar, dhe shpresoj të kemi edhe bashkëpunime në të ardhmen.
Sara Hila: Çfarë projektesh ke në vazhdim?
Shëndriti: Po pres projekte të reja. I përkas medias dhe ekranit, por është herët të flas për diçka konkrete. Po shijoj momentin pas BBVIP dhe shpresoj të dal shumë shpejt sërish para publikut.
