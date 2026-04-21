Zjarr në orët e para të mëngjesit në Qafë Shtamë, shkrumbohet një lokal
Transmetuar më 21-04-2026, 12:12

Rreth orës 04:00 të mëngjesit, një lokal në zonën e Qafë Shtamë është përfshirë nga flakët, duke u shkrumbuar plotësisht së bashku me bujtinën përreth.

Si pasojë e zjarrit janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.

Sipas pronarit të objektit, Bukurosh Balliu, dyshohet se shkak i ngjarjes kanë qenë luhatjet e tensionit elektrik, të shkaktuara nga erërat e forta në zonë. Ai ka deklaruar se këto luhatje mund të kenë krijuar shkëndija elektrike, të cilat më pas kanë çuar në përhapjen e flakëve.

Autoritetet përkatëse kanë nisur hetimet për të përcaktuar me saktësi shkaqet e zjarrit dhe për të verifikuar të gjitha rrethanat e ngjarjes.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

