Zjarr në orët e para të mëngjesit në Qafë Shtamë, shkrumbohet një lokal

Rreth orës 04:00 të mëngjesit, një lokal në zonën e Qafë Shtamë është përfshirë nga flakët, duke u shkrumbuar plotësisht së bashku me bujtinën përreth.
Si pasojë e zjarrit janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.
Sipas pronarit të objektit, Bukurosh Balliu, dyshohet se shkak i ngjarjes kanë qenë luhatjet e tensionit elektrik, të shkaktuara nga erërat e forta në zonë. Ai ka deklaruar se këto luhatje mund të kenë krijuar shkëndija elektrike, të cilat më pas kanë çuar në përhapjen e flakëve.
Autoritetet përkatëse kanë nisur hetimet për të përcaktuar me saktësi shkaqet e zjarrit dhe për të verifikuar të gjitha rrethanat e ngjarjes.
