Video drithëruese nga momenti i tërmetit të fuqishëm në Japoni

Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.7 Rihter – sipas sizmologëve japonezë, ndërsa Qendra Euro-Mesdhetare e vlerësoi në 7.4 – goditi Japoninë në orën 09:52 (ora e Shqipërisë), mëngjesin e së hënës (20 prill), duke shkaktuar panik të madh te banorët.
Dridhjet e forta, të shoqëruara me paralajmërim për cunami, rritën ndjeshëm shqetësimin në vendin e njohur për aktivitet të lartë sizmik.
Videoja e mëposhtme tregon momentin e goditjes së tërmetit dhe forcën me të cilën u ndje në zona të ndryshme.
BREAKING NEWS – 7.4-magnitude earthquake hits Japan.Heavy Tsunami warning issued.Save yourself like this way……. pic.twitter.com/S0kjtffgej— श्रवण बिश्नोई (किसान/ Hindus) (@SKBishnoi29Rule) April 20, 2026
Autoritetet reaguan menjëherë duke aktivizuar protokollet e emergjencës, duke kryer evakuime parandaluese dhe kontrolle në infrastrukturë.
Në një tjetër video shihen anije që largohen me shpejtësi nga porti i Hokkaidos, pas paralajmërimit për cunami që pasoi tërmetin në brigjet verilindore të Japonisë.
Autoritetet paralajmëruan se mund të ketë edhe një valë të dytë cunami, ndërsa kryeministrja e vendit, Sanae Takaichi, u bëri thirrje banorëve në zonat e prekura të zhvendosen në zona më të larta për siguri.
