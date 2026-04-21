Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Video drithëruese nga momenti i tërmetit të fuqishëm në Japoni
Transmetuar më 21-04-2026, 11:27

Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.7 Rihter – sipas sizmologëve japonezë, ndërsa Qendra Euro-Mesdhetare e vlerësoi në 7.4 – goditi Japoninë në orën 09:52 (ora e Shqipërisë), mëngjesin e së hënës (20 prill), duke shkaktuar panik të madh te banorët.

Dridhjet e forta, të shoqëruara me paralajmërim për cunami, rritën ndjeshëm shqetësimin në vendin e njohur për aktivitet të lartë sizmik.

Videoja e mëposhtme tregon momentin e goditjes së tërmetit dhe forcën me të cilën u ndje në zona të ndryshme.

Autoritetet reaguan menjëherë duke aktivizuar protokollet e emergjencës, duke kryer evakuime parandaluese dhe kontrolle në infrastrukturë.

Në një tjetër video shihen anije që largohen me shpejtësi nga porti i Hokkaidos, pas paralajmërimit për cunami që pasoi tërmetin në brigjet verilindore të Japonisë.

Autoritetet paralajmëruan se mund të ketë edhe një valë të dytë cunami, ndërsa kryeministrja e vendit, Sanae Takaichi, u bëri thirrje banorëve në zonat e prekura të zhvendosen në zona më të larta për siguri.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...