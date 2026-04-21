Si shqiptarët po paguajnë për dokumente të falsifikuara që të marrin azil. Investigimi britanik

Artikulli i plotë më poshtë
Bandat shqiptare po paguajnë oficerë policie të korruptuar deri në 2,600 paund për letra zyrtare që mbështesin aplikimet për azil
Nga Rory Tingle / Daily Mail
Azilkërkues shqiptarë po paguajnë oficerë policie të korruptuar për të siguruar letra zyrtare që mbështesin aplikimet e tyre, zbulon Daily Mail.
Emigrantët nga Shqipëria shpesh pretendojnë se janë kërcënuar nga kriminelë në vendin e tyre si bazë për të kërkuar azil në Mbretërinë e Bashkuar.
Meqenëse këto aplikime ka shumë gjasa të refuzohen pa prova, krimi i organizuar ka hyrë në lojë duke ofruar një zgjidhje përmes përdorimit të zyrtarëve të korruptuar në shërbim të tyre.
Një bandë, që operonte përmes një llogarie në TikTok të quajtur “Punë të ndryshme Europe”, ka reklamuar drejtpërdrejt shërbimet e saj për shqiptarët që duan të paraqesin kërkesa të rreme për azil.
“Për djemtë që kërkojnë azil në Europë dhe në Mbretërinë e Bashkuar dhe kanë nevojë për deklarata që thonë se kanë probleme në Shqipëri, na kontaktoni me mesazh privat”, shkruhej në një nga postimet.
“Sigurojmë deklarata reale nga shteti ose nga spitalet që tregojnë se jeni kërcënuar në Shqipëri. Për më shumë informacion, na shkruani.”
Duke përdorur një numër telefoni shqiptar, një gazetar i infiltruar i Daily Mail u shtir sikur kishte një të afërm në një qendër ndalimi në Mbretërinë e Bashkuar që kishte nevojë për një deklaratë policie për të mbështetur kërkesën për azil.
Përgjigjja erdhi brenda pak minutash, duke ofruar një letër për 3,000 euro (rreth 2,616 paund).
Banda premtoi se dokumenti do të deklaronte se “kushëriri” fiktiv ishte kërcënuar në Shqipëri dhe do të përfshinte firmë, vulë dhe emrin e plotë të shefit të policisë që e lëshonte.
Kur u kërkua një shembull i një dokumenti të mëparshëm, ata dërguan një letër me emrin e një drejtuesi policie në qytetin e Korçës.
Më shumë se 17,000 shqiptarë kërkuan azil në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2022, përpara se një marrëveshje për përshpejtimin e kthimeve ta ulte këtë shifër në 2,648 deri në vitin 2024.
Ministria e Brendshme britanike e konsideron tashmë Shqipërinë një vend të sigurt dhe refuzoi 97% të kërkesave në vitin 2024, megjithëse disa prej tyre mund të jenë apeluar me sukses.
Gazetari i infiltruar kontaktoi faqen “Punë të ndryshme Europe” në fillim të këtij viti, duke shkruar:
“Kam një të afërm në një qendër ndalimi në Londër. Si mund të marrim një deklaratë që ta ndihmojë të dalë dhe të kërkojë azil?”
Një anëtar i bandës u përgjigj:
“Po, mund të bëjmë një deklaratë që ai ka probleme në Shqipëri. Kushton 3,000 euro.”
I pyetur se nga kush do të lëshohej dokumenti, përdoruesi anonim tha se do të ishte nga “policia” dhe do të përfshinte “firmë, vulë dhe emrin e plotë të shefit të policisë”.
Banda kërkoi gjysmën e parave paraprakisht dhe pjesën tjetër pas dorëzimit të dokumentit.
Kur u kërkua një shembull i një deklarate të mëparshme, ata dërguan një dokument që pretendohej se ishte lëshuar nga “Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit” në Komisariatin e Policisë Korçë.
Në letër shkruhej:
“Konfirmojmë se çifti i martuar [emrat e fshehur] u paraqit në Komisariatin e Policisë Korçë më 25.11.2025 në orën 13:30, duke raportuar një incident të ndodhur në lagjen nr. 8, rruga Spase Pema.
Me vullnetin e tyre të lirë, ata raportuan se tre persona të armatosur i sulmuan me armë zjarri, duke u shkaktuar dëmtime në trup dhe në kokë.
Ne kemi identifikuar një nga personat e përfshirë në dhunë, me emrin [i fshehur], i cili kërkonte informacion për vendndodhjen e djalit të tyre [emri i fshehur]. Më pas autorët u larguan nga vendngjarja.
Meqenëse krimi ndodhi në juridiksionin e Komisariatit të Policisë Korçë, hetimet përkatëse janë nisur në përputhje me ligjin. Kjo deklaratë lëshohet me kërkesë të palëve të interesuara.”
Një ekspert për krimin e organizuar shqiptar, i cili kërkoi të mbetet anonim, tha se këto letra të rreme janë prova e fundit e përpjekjeve të bandave për të mashtruar autoritetet britanike.
“Nuk më habit aspak që këto deklarata po shiten për personat që kërkojnë azil në Mbretërinë e Bashkuar,” tha ai.
“Është shumë shqetësuese mënyra se si këto grupe kriminale kanë rekrutuar zyrtarë brenda Policisë së Shtetit për të lëshuar dokumente të tilla.”
Eksperti shtoi se më parë azilkërkuesit e rremë kishin paguar edhe gazeta shqiptare për të publikuar histori të rreme për përndjekje apo kërcënime ndaj jetës së tyre.
“Këto artikuj më pas dorëzoheshin në Ministrinë e Brendshme si pjesë e aplikimeve për azil,” shtoi ai.
Llogaria në TikTok është mbyllur që atëherë.
Daily Mail kishte zbuluar më parë edhe një skemë tjetër, ku një përkthyese e pavarur kërkonte 3,000 paund për të ndihmuar emigrantët e paligjshëm të dilnin nga qendrat e ndalimit.
Edhe pse tani është më e vështirë për shqiptarët të përfitojnë azil, shumë prej tyre vazhdojnë të provojnë.
Një metodë e zakonshme është pretendimi i përfshirjes në “gjakmarrje”, ku një burrë është i detyruar të vrasë një anëtar të një familjeje tjetër për hakmarrje.
Të tjerë pretendojnë se janë viktima të trafikimit, dhunës në familje apo diskriminimit për shkak të orientimit seksual.
Vitin e kaluar, Daily Mail zbuloi një tjetër mashtrim, ku përkthyesja freelance Eglantina Legisi kërkonte pagesa prej 3,000 paundësh për të liruar emigrantët nga qendrat e ndalimit.
Ajo ofronte garantues të rremë për të mashtruar gjykatësit që të jepnin lirim me kusht.
Kur një gazetar i infiltruar iu drejtua asaj si i afërm i një emigranti në ndalim, ajo tha se për 3,000 paund plus 1,000 për garantuesin, mund të siguronte një tjetër përkthyes që punonte edhe për Ministrinë e Brendshme për të garantuar për lirimin.
Ajo pretendoi se puna e saj si përkthyese për Home Office i jepte njohuri të plota mbi sistemin e emigracionit.
TikTok deklaroi se nuk lejon përmbajtje që promovon trafikimin e njerëzve apo kontrabandën, përfshirë organizimin e kalimeve të paligjshme.
Ministria e Brendshme e Shqipërisë tha se letra e publikuar nuk përmbush standardet për hartimin e dokumenteve zyrtare dhe se nuk mund të jetë lëshuar nga Policia e Shtetit.
Një zëdhënës i Home Office deklaroi:
“Ministri i Brendshëm ka paraqitur reformat më të mëdha ndaj migracionit të paligjshëm në kohët moderne, duke hequr stimujt që tërheqin njerëzit të vijnë përmes rrugëve të paligjshme dhe duke rritur kthimin e atyre që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd