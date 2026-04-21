Bie çmimi i naftës në pritje të bisedimeve SHBA-Iran

Bie çmimi i naftës në tregjet aziatike, ndikojnë pritshmëritë për bisedime SHBA–Iran
Çmimet e naftës kanë shënuar rënie në tregjet aziatike këtë të martë, ndërsa investitorët po ndjekin me vëmendje zhvillimet lidhur me bisedimet e mundshme të paqes mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani.
Nafta bruto Brent, një nga treguesit kryesorë globalë, ka rënë me 1.6%, duke zbritur në 93.97 dollarë për fuçi. Ndërkohë, West Texas Intermediate (WTI) ka pësuar një ulje prej 1.5%, duke arritur në 86.15 dollarë për fuçi.
Pasiguria mbi zhvillimin e një raundi të dytë bisedimesh mes dy vendeve, që pritet të mbahet në Pakistan, po ndikon drejtpërdrejt në tregje. Deri tani, nuk ka konfirmim zyrtar nga palët nëse negociatat do të vijojnë.
Tregtarët dhe investitorët mbeten në pritje të sinjaleve më të qarta, ndërsa çdo zhvillim në këtë drejtim pritet të ketë ndikim të menjëhershëm në çmimet globale të energjisë.
