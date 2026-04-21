Digjet një automjet në orët e para të mëngjesit në Kukës, dëmtohen edhe dy të tjera

Në orët e para të mëngjesit, në lagjen nr. 5 të Kukës, ka rënë zjarr në një automjet tip “Benz”, në pronësi të shtetasit Rr. P., banues në Kukës.
Si pasojë e flakëve, automjeti është djegur plotësisht, ndërsa dy automjete të tjera të parkuara pranë tij janë dëmtuar pjesërisht.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për përcaktimin e shkaqeve të rënies së zjarrit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
