Kryenegociatori Qalibaf: Asnjë negociatë nën kërcënim, Irani është i përgatitur të zbulojë karta të reja në fushën e betejës

Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, tha sot se Teherani nuk do të pranojë negociata me Uashingtonin nën hijen e kërcënimeve.
Në një postim në llogarinë e tij X herët të martën, Qalibaf denoncoi Presidentin e SHBA-së Donald Trump se po vepron bazuar në një iluzion.
Komentet e tij erdhën në përgjigje të shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit nga SHBA-të të marrëveshjes së armëpushimit të arritur dy javë më parë, duke përfshirë një bllokadë detare dhe një sulm ndaj një anijeje tregtare iraniane në Detin e Omanit të dielën.
“Trump, duke imponuar një bllokadë dhe duke shkelur armëpushimin, dëshiron – në iluzionin e tij – ta kthejë tryezën e negociatave në një tryezë dorëzimi ose të justifikojë luftënxitjen e përsëritur”, tha ligjvënësi më i lartë dhe negociatori kryesor.
Qalibaf e bëri të qartë se taktikat e presionit nuk do të japin rezultate në tryezën e negociatave.
"Ne nuk pranojmë negociata nën hijen e kërcënimeve", tha ai. "Gjatë dy javëve të fundit, ne jemi përgatitur për të zbuluar karta të reja në fushën e betejës."
Komentet erdhën ndërsa raundi i ardhshëm i bisedimeve midis Teheranit dhe Uashingtonit është mbuluar nga pasiguria pas veprimit të ri amerikan në det, pasi Marina Amerikane shkeli armëpushimin duke synuar një anije tregtare iraniane në Detin e Omanit.
Ushtria iraniane e përshkroi incidentin si shkelje të sjelljes detare dhe përsëriti se reagimi i saj mbetet aktiv, duke theksuar besimin në aftësitë kombëtare.
Më herët të hënën, Presidenti Masoud Pezeshkian i hodhi poshtë kërcënimet e SHBA-së si taktika presioni, duke thënë se Irani nuk do t’i nënshtrohet shtrëngimit, edhe pse Uashingtoni vazhdon të paraqesë ultimatume ushtarake dhe diplomatike.
Sipas raportimeve në mediat amerikane, delegacioni amerikan ka planifikuar të fluturojë për në Islamabad sot, për raundin e ri të bisedimeve me delegacionin iranian.
“Po ofrojmë një marrëveshje shumë të drejtë dhe të arsyeshme, dhe shpresoj që ta pranojnë, sepse nëse nuk e bëjnë, Shtetet e Bashkuara do të shkatërrojnë çdo termocentral dhe çdo urë në Iran”, shkroi Trump në faqet e tij në rrjetet sociale.
