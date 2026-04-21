Kursi i këmbimit valutor për ditën e sotme: Euro dhe dollari në nivele të qëndrueshme

Tregu valutor në Shqipëria paraqitet relativisht i qëndrueshëm për ditën e sotme, me luhatje të lehta në kursin e monedhave kryesore ndërkombëtare.
Sipas të dhënave të fundit, dollari amerikan blihet me 80.5 lekë dhe shitet me 81.7 lekë. Ndërkohë, euro këmbehet në blerje me 95.1 lekë dhe në shitje me 95.9 lekë, duke mbetur një nga monedhat më të qëndrueshme në treg.
Edhe franga zvicerane ruan pozita të forta, duke u blerë me 103 lekë dhe shitur me 104 lekë. Në të njëjtën linjë, paundi britanik blihet me 108.8 lekë dhe shitet me 109.8 lekë.
Ndërkohë, dollari kanadez regjistron diferencë më të theksuar mes blerjes dhe shitjes, duke u këmbyer me 58.7 lekë në blerje dhe 69.9 lekë në shitje.
Ekspertët e tregut valutor theksojnë se këto nivele reflektojnë një stabilitet të përgjithshëm, megjithëse faktorët ndërkombëtarë dhe zhvillimet ekonomike globale vijojnë të ndikojnë në luhatjet ditore të kurseve të këmbimit.
