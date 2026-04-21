‘Oscarët’ e sportit në Madrid: Alcaraz dhe Sabalenka kryesojnë listën e fituesve të Laureus 2026

Në një ceremoni madhështore të zhvilluar në Palacio de Cibeles, u ndanë Çmimet Botërore të Sportit Laureus World Sports Awards 2026, të njohura ndryshe si “Oscarët” e sportit. Për të tretin vit radhazi, kryeqyteti spanjoll Madrid priti këtë event prestigjioz që nderon arritjet më të mëdha sportive në nivel global.
Në qendër të vëmendjes ishte tenisti spanjoll Carlos Alcaraz, i cili u shpall “Atleti i Vitit”, ndërsa bjellorusja Aryna Sabalenka fitoi çmimin “Sportistja e Vitit” pas një sezoni dominues, ku ruajti vendin e parë në renditjen botërore dhe triumfoi në turne madhorë si US Open.
“Ky çmim ka një kuptim të veçantë për mua. Nuk lidhet vetëm me fitoret, por me gjithë sakrificat, presionin dhe punën e përditshme që qëndron pas tyre,” deklaroi Sabalenka gjatë ceremonisë.
Mbrëmja u moderua për herë të parë nga dy sportistë të njohur ndërkombëtarisht, Novak Djokovic dhe Eileen Gu, të dy ish-fitues të çmimeve Laureus.
Në kategoritë e tjera, spikati klubi francez Paris Saint-Germain, që u shpall “Ekipi i Vitit”. Piloti britanik i Formula 1 Lando Norris fitoi çmimin për progresin më të madh, ndërsa golfisti Rory McIlroy u nderua për rikthimin e vitit.
Talenti i ri i futbollit Lamine Yamal u shpall “Atleti i Ri i Vitit”, ndërsa çmime të tjera të rëndësishme iu akorduan figurave si Toni Kroos për frymëzim sportiv dhe legjendës Nadia Comaneci për arritje gjatë jetës.
Lista e plotë e fituesve konfirmon edhe një herë rolin e Laureus si një nga vlerësimet më prestigjioze në botën e sportit, duke bashkuar emrat më të mëdhenj dhe historitë më frymëzuese të arenës ndërkombëtare.
