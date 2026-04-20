Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
“Final Four” në Superiore: Elbasani siguron kualifikimin, Dinamo mbetet në garë vetëm teorikisht
Transmetuar më 20-04-2026, 22:20

TIRANË – Faza “Final Four” në Kategoria Superiore po afrohet, ndërsa pas javës së 32-të janë përcaktuar dy skuadrat e para që kanë siguruar matematikisht pjesëmarrjen. Vllaznia i bashkohet edhe Elbasani, që ka prerë biletën për në mini-turneun final.

Sipas rregullores së garës, katër ekipet e para në përfundim të sezonit të rregullt kalojnë në fazën “Final Four”, duke marrë me vete gjysmën e pikëve të grumbulluara, të rrumbullakosura sipas vlerës më të ulët. Ky mekanizëm ndikon drejtpërdrejt në renditjen fillestare të kësaj faze.

Në këtë kontekst, Elbasani, që aktualisht numëron 59 pikë, do ta nisë “Final Four” me 29 pikë, duke humbur një pikë në procesin e përgjysmimit. Ndërkohë, Dinamo është skuadra tjetër që penalizohet nga kjo formulë, pasi nga 45 pikë zbret në 22.

Me situatën aktuale, renditja e mundshme për fazën finale paraqitet si më poshtë:

Vllaznia – 30 pikë Elbasani – 29 pikë Egnatia – 27 pikë Dinamo – 22 pikë

Në këto kushte, Dinamo mbetet në garë për titull vetëm në aspektin matematikor. Diferenca me rivalët e bën shumë të vështirë përmbysjen, duke e kthyer mundësinë për titull në një skenar thuajse të pamundur.

Kalendari i “Final Four” (situata aktuale):

Java 1

Vllaznia – Dinamo (16 maj, ora 19:00, Air Albania Stadium) Elbasani – Egnatia (17 maj, ora 19:00, Air Albania Stadium)

Java 2

Vllaznia – Egnatia (23 maj, ora 19:00, Air Albania Stadium) Elbasani – Dinamo (24 maj, ora 19:00, Air Albania Stadium)

Java 3

Vllaznia – Elbasani (29 maj, ora 19:00, Air Albania Stadium) Egnatia – Dinamo (31 maj, ora 19:00, Air Albania Stadium)

Faza finale pritet të përcaktojë kampionin e sezonit, në një format që premton rivalitet të fortë, edhe pse diferencat aktuale favorizojnë kryesisht Vllazninë dhe Elbasanin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...