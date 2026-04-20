SPAK, takime me FBI dhe DEA në SHBA për luftën kundër korrupsionit

UASHINGTON – Bashkëpunimi mes Shteteve të Bashkuara dhe institucioneve shqiptare të drejtësisë ka hyrë në një fazë të re, pas një serie takimesh të zhvilluara mes përfaqësuesve të SPAK dhe agjencive kryesore ligjzbatuese amerikane.
Sipas një njoftimi nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, Divizioni Penal ka zhvilluar një takim të rëndësishëm me delegacionin shqiptar në kuadër të forcimit të bashkëpunimit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndërkombëtar.
Delegacioni i SPAK u kryesua nga drejtuesi i institucionit, Klodjan Braho, ndërsa në takim mori pjesë edhe Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm, A. Tysen Duva, si dhe përfaqësues të programit OPDAT.
Gjatë vizitës, prokurorët dhe hetuesit e SPAK zhvilluan takime dhe angazhime me disa nga institucionet më të rëndësishme amerikane të zbatimit të ligjit, përfshirë FBI, DEA dhe ICITAP.
Këto takime synojnë rritjen e kapaciteteve hetimore dhe forcimin e koordinimit ndërkombëtar në ndjekjen e çështjeve të ndërlikuara që lidhen me korrupsionin dhe rrjetet kriminale që veprojnë përtej kufijve.
Vizita konsiderohet një hap i rëndësishëm në thellimin e partneritetit mes Shqipërisë dhe SHBA-së në fushën e drejtësisë, duke synuar rritjen e efektivitetit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
